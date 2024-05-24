Энерго-мафия обескровит бюджет, армию и население: в Киеве ожидают роста тарифов в два раза

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Украинская энергетическая мафия собирается в два раза поднять тарифы на электроэнергию.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого в РФ как преступника политолога Юрия Романенко заявил эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Растёт тариф для населения на электроэнергию, и растёт намного. Сейчас мы платим 2 гривны 64 копейки. Будем платить, по разным данным, от 3,5 до 5 гривен. То есть, 5 гривен – это почти 100% подъем. Это очень много для населения. Второе, повысились, уже решение принято, повышаются прайскепы на рынке электроэнергии. Прайскепы – это уровень цены, выше которой не может стоить электроэнергия в определённый час, выше и ниже. Так вот, у нас каждый раз прайскепы поднимаются. В этот раз они будут подниматься до 9 гривен и так дальше. Притом он в тот период, когда он был 4-5 гривен, сейчас он уже 6-7. То есть, это очень много», – сказал Попенко.

«Почему много? Потому что это же не только бизнес, это большие расходы даже государственного бюджета. У нас коммунальные предприятия, учреждения, государственные службы и органы местного самоуправления совокупно за год платят 245 миллиардов гривен коммунальных услуг. Из них больше трети – это электроэнергия. То есть это деньги, которые нужно найти в государственном бюджете. То есть, поднимая стоимость электроэнергии для бизнеса, поднимая прайскепы, мы фактически забираем деньги у армии и передаём её энергетической мафии», – добавил эксперт.