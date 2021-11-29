Энергоемкий «Оливье» – на Украине резко подорожал один из главных ингредиентов новогоднего салата

Новости Украины

Так называемый «индекс «Оливье», который традиционно подсчитывают под Новый год и который традиционно растет из-за инфляции, бьёт ценовые рекорды.

В этом году он подрастет еще и из-за энергетического кризиса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Из-за подорожания энергоносителей для украинской промышленности выращивание кур и производство яиц уже начало обходится ощутимо дороже – помещения птицеводческих фабрик надо обогревать, и расходы на это закладываются в цену конечной продукции.

Зимой яйца всегда стоили дороже, чем летом, но в этом году их цена уже подходит к 40 грн за десяток. Это почти вдвое дороже, чем в начале года. Растет также цена куриного мяса. По оценке директора исполнительной ассоциации «Союз птицеводов Украины» Сергея Карпенко, мясо курицы с начала года подорожало на четверть.

Курица всегда была самым дешевым животным белком, ее потребление росло быстрее, чем потребление мяса, по мере роста цены она теряет преимущества перед животным мясом, и потребление теряет динамику. Те, у кого есть деньги на мясо, начинают предпочитать курице свинину, а те, у кого их меньше, ограничивают потребление мяса в целом. Стагнация потребления вынуждает птицеводческие хозяйства сокращать производство, что еще более удорожает курицу и яйца.

Пока эти тенденции сложно оценить в цифрах, но уже понятно, что, по крайней мере, один из главных ингредиентов новогоднего «Оливье» – яйца – заметно подорожает. Подорожает также курица, которой заменяют в салате колбасу в небогатых семьях (колбаса, конечно, тоже, как минимум, не станет дешевле). Если в прошлом году «индекс «Оливье» на Украине вырос, примерно, на 5,5%, то в этом году стоит ожидать существенно большего роста.