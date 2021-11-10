Энергокризис поднимает цены на украинские продукты питания

Новости Украины

Энергетический кризис вызвал рост цен на продукты питания в рознице и падение оптовых цен, по которым производители продают свою продукцию.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил председатель Украинской ассоциации аграрного экспорта Дмитрий Крошка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только за октябрь два раза поднимались цена на дополнительные комплектующие, которые необходимы для поставки продуктов питания до потребителей. Это и упаковка, и логистика, и другие расходы, которые несет производитель. Летом мы давали прогноз, какие будут цены на продукты питания. Никто не догадывался, насколько сильно может повлиять на цены на продукты питания риски подорожания энергоносителей», – сказал эксперт.

«Мы, например, прогнозировали по фруктам ориентировочные цены в 10 гривен, но мы сегодня увидели, что даже по официальным данным сегодня на уровне 20 гривен стоит килограмм яблок в магазине. Наряду с этим даже 10 гривен ожидаемая цена для производителя, который поставляет продукцию по оптовым ценам – очень хорошая цена на сегодняшний день. Потому что на сегодня производители поставляют продукцию на уровне 4-5 гривен», – отметил аналитик.

«За счет чего такая большая разница? В первую очередь это энергокризис, он очень сильно повлиял на цены, за очень короткий промежуток времени и абсолютно неожиданно для производителей», – резюмировал Крошка.