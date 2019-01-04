«Энергонезависимость» Украины привела к массовому увольнению в Одессе

04.01.2019, Киев, Игорь Петров

Политика достижения “энергетической независимости”, проводимая правительством Украины и обусловленное ей подорожание газа привели к потере конкурентоспособности ПАО «Одесский припортовый завод» в результат чего завод за три года потерял более четверти персонала.

Об этом в эфире Южненского ТВ заявил Николай Щуриков, первый заместитель директора ПАО «Одесский припортовый завод», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Три года назад на предприятии работало 4000 человек, сегодня осталось чуть больше 2800. то есть мы за это время потеряли более тысячи человек. Каждый человек – это судьба, семья. Всегда это было предприятие, куда стремились устроиться. Сегодня ситуация поменялась, по одной простой причине. У государства – политика «энергонезависимости». Мы не покупаем русский газ, покупаем в три раза дороже, гордимся этим и говорим «энергонезависимость». Мы неконкурентоспособны потому что газ в Европе для предприятий 180 дол, а в Украине – 350 долл. Как мы можем быть конкурентны? Мы не можем быть конкурентны априори», – сказал он.