Энергосистема Косово самовольно ушла от сербского поставщика электроэнергии к албанскому

23.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Из 29 европейских государств, входящих в Европейскую энергетическую сеть операторов электроэнергии, 22 поддержали переход энергосистемы Косово от оператора «Электросети Сербии» (ЕМС) к албанской OST, три были против и четыре воздержались.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Косово обрело энергетическую независимость, процесс голосования по новому соглашению о подключении оператора Косовской системы передачи электроэнергии и Косовского рынка электроэнергии (KOSTT) к Европейской энергетической сети операторов электроэнергии завершен, – написала в своем профиле в фейсбук «министр экономики» Косово Розета Хайдари. – Косово обрело энергетическую независимость, над которой оно работало в течение нескольких лет».

Одним из первых Приштину с переподключением формально на Европу, а по факту на Албанию поздравил немецкий посол Кристиан Хельд, который заявил, что «благодаря этому голосованию всех европейских операторов Европейской энергетической сети KOSTT станет независимой зоной контроля, что будет важным вкладом в региональное сотрудничество».

Подписание договора между косовской KOSTT и албанской OST о присоединении косовской энергосистемы албанскому оператору.

«Это еще раз подтверждает, насколько «великие европейские друзья» Сербии не уважают Брюссельское соглашение [от 2013 года между Сербией и Косово], – прокомментировало происходящее сербское издание «Политика». – И да, это подтверждается тем фактом, что соглашение предусматривает, что так называемое Косово будет иметь автономную зону контроля над энергоресурсами при условии, что в северной части Косово будут созданы две сербские энергокомпании».

Однако сербские компании на севере Косово так и не были созданы, равно как и Союз сербских муниципалитетов, создание которого откровенно саботировали албанские сепаратисты, а и.о. «премьер-министра» Альбин Курти напрямую высказался против его учреждения.

«У KOSTT с точки зрения технического обслуживания и управления, нет доступа к сети передачи на севере Косово и Метохии, то есть к трансформаторным станциям «Валак» и «Газиводе», а также к линиям электропередачи «Нови Пазар 2» – трансформаторная станция «Валак» и ГЭС «Газиводе» – трансформаторная станция «Роллер», – прокомментировал ситуацию «Политике» эксперт по энергетике Желько Маркович. – Обслуживание и управление этими объектами остается обязанностью ЕМС.

Что касается трансформаторной станции «Газиводе», то она находится под юрисдикцией предприятия «Ибар» из Зубин Потока (сербский анклав – ред.). Этот объект обеспечивает электроэнергию к северу от Косово, и около 40 процентов потребностей в энергии для (сербских – ред.) муниципалитетов Северная Митровица, Звечан, Лепосавич и Зубин Поток производится на ГЭС «Газиводе», а остальное обеспечивается за счет системы передачи ЕМС. Я считаю, что такая ситуация сохранится и в будущем».

При этом эксперт прогнозирует, что решение отделить Косово от ЕМС, безусловно, повлияет на энергоснабжение в северной части Косово и станет очередным рычагом политического давления на Белград.