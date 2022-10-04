Энергосистеме Украины придет неизбежный конец – Андрей Ваджра

Энергетической системе Украины придет конец, говорить о ее будущем бессмысленно.

Об этом в эфире интернет-канала «СМЕРШ. Крымский фронт» заявил историк и публицист Андрей Ваджра, вынужденный после Евромайдана покинуть родной Киев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ваджры, ставки подняты настолько высоко, что сохранять энергосистему Украины, которая обеспечивает и нужды ВСУ, будет бессмысленно.

«А кто вам сказал, что у вас электростанции останутся. Ставки поднимаются настолько высоко, что говорить об энергетической системе Украины просто безрассудно. Это просто вопрос времени. Я не знаю, когда будет принято решение, я понимаю, что это решение будет приниматься тяжело, потому что последствия для населения будут очень серьезными, для украинского.

Но рано или поздно, – повторяю, что эта война несет экзистенциальный характер. Тут либо мы, либо они. С потерями сопутствующими уже никто считаться не будет. Удар будет наноситься по энергетической системе, потому что благодаря ей функционирует украинская армия… Каждый, кто окажется в зоне этого противостояния, борьбы, он превращается в потенциальную жертву», – завил Ваджра.