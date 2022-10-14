Энтина: Вучич будет держаться до конца

14.10.2022  13:20 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Балканы, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Сербия


Евросоюз не оставляет попыток заставить Сербию изменить свою внешнюю политику.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявила профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

Евросоюз не оставляет попыток заставить Сербию изменить свою внешнюю политику. Об этом, передает корреспондент...

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По ее словам, Евросоюз давит на Белград по двум направлениям. Во-первых, пытаясь сформировать правительство, в котором традиционный баланс между пророссийскими и прозападными министрами будет нарушен в сторону последних. Во-вторых, обсуждая членство Приштины, а значит, и статуса Ковосо и Метохи, в некоторых международных организациях.

«В Совете ЕС этот вопрос пока подвесили. Решение зависит от того, удастся ли договориться с Белградом. Но Вучич будет держаться до конца, потому что его экономический успех и его политическое внутрирегиональное усиление связано не только с Россией, но и с Китаем, Турцией и монархиями Персидского залива», – указывает эксперт.

Она убеждена, что если Брюсселю удастся сломить политику Вучича в отношении Москвы, то «следующим шагом будет слом взаимодействия с Пекином, затем с арабскими странами и в какой-то степени с турками».

«Вучич это понимает, поэтому упорно сопротивляется давлению», – резюмирует Энтина.

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