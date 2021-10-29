Энвер Ходжай: «Россия и Сербия хотят вернуть насилие на Балканы»

29.10.2021 15:38 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Бывший министр иностранных дел Косово Энвер Ходжай отреагировал на статью в британском журнале The Economist, рассказывающую о том, что Сербия увеличила свой военный бюджет на 70%.

Об этом сообщает Ekonomia Online, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своей статье для The Economist, журналист Тим Джуд оценил увеличение военного бюджета Сербии на 70%, как угрозу региональному сотрудничеству. При этом вооружение НАТО незаконных вооруженных формирований косовских боевиков FSK, действующих вопреки Резолюции 1244 Совбеза ООН, британец в подобном контексте почему-то не рассматривал.

«Россия и Сербия через своего представителя Додика стремятся вернуться к истории насилия. Это следствие гонки вооружений на Балканах. Тот факт, что Сербия покупает оружие, а Республика Сербская хочет создать свою собственную армию в Боснии, заменит и без того слабое региональное сотрудничество серьезной конфронтацией», – прокомментировал статью The Economist Энвер Ходжай.