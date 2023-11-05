Эпатажная выходка Шамана вызвала переполох в Киеве
Популярный российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом «Шаман», имитировал нанесение ядерного удара по противнику на своем концерте в Санкт-Петербурге, который транслировался в прямом эфире на Первом канале.
Во время исполнения хита «Я русский» ассистент подал Шаману ноутбук с единственной большой красной кнопкой. Певец с размаху нажал ее, и начался фейерверк.
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Эта выходка подняла настоящий переполох в Киеве.
«Рашистский певец «Шаман» нажимает красную кнопку в чемоданчике – типа это ядерное оружие. Москальское быдло в экстазе. «Простой народ ни в чем не виноват. Это все Путин». Ага», – написал киевский юрист Андрей Смолий в своем тг-канале.
«Кнопка, конечно, бутафорская, но посыл ясен и очевиден. Видимо, постановку концертного номера готовил Вестник апокалипсиса и любитель ядерного шантажа Медведев», – нагнетает бывший замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Не все восприняли эпатаж Шамана и в Донецке.
«Остановите кто-нибудь этот локомотив кринжа! Ну невозможно смотреть на это без руки у лица. Кстати! За полтора года ни разу не слышал, чтобы на войне или возле войны слушали это вот», – написал журналист Игорь Гомольский.
Дочь одного из командиров отряда «Спарта» медиа-менеджер Екатерина Агранович также осудила Шамана.
«Зачем пропагандировать насилие, если ты сам не про насилие совсем? Всегда у меня вопрос вызывает маргинализация такая: а кто потом будет отвечать за базар? Воевать пойдут простые парни, а не продюсеры Шамана», – написала Агранович.
Стоит отметить, что на выступлении Дронов зачитывал письма своих поклонников с Донбасса, которых он пригласил на концерт.
Журналист из Санкт-Петербурга Дмитрий Борисенко рекомендует Шаману «перед тем, как заигрывать с чемоданчиком с красной кнопкой, посмотреть кадры последствий атомной бомбардировки Хиросимы или Нагасаки».
«Когда (не дай Бог) у тебя – дешевого понтореза, начнет кусками отваливаться кожа вместе с мясом, ты ослепнешь и каждый твой вздох будет даваться с мучительной болью, я посмотрю, как ты запоешь. Но и это не самое страшное, самое страшное, когда ты будешь видеть в каких муках умирают маленькие дети. Когда ты начнешь сходить с ума от детского крика, может быть тогда до тебя дойдет, что это такое – ядерная война», – написал Борисенко.
Главный редактор издательства «Чёрной Сотни» Дмитрий Бастраков призывает коллег не впадать в неуместный пафос.
«Не понимаю, откуда столько брюзжания по поводу перфоманса Шамана с красной кнопкой, после которой последовал салют. Нет ничего душнее, чем это интеллигентское табу на шутки про войну — всё это какая-то запредельная творческая трусость и изнеженность. «Мы готовы жрать помои, лишь бы не было войны», как пел классик», – написал Быстраков.
Спасибо!
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