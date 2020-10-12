12.10.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Медицина, Политика, Украина
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Эпидемическая ситуация на Украине выходит из-под контроля


Украина оказалась не готова ко второй волне коронавирусной инфекции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии киевскому журналу «Новое время» заявила глава партии «Голос», депутат Верховной рады Кира Рудык, переболевшая COVID-19.

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«Считаю, что Украина до сих пор не готова к начавшейся эпидемии. Прежде всего потому, что сейчас коронавирус накладывается на сезонную эпидемию гриппа и ОРВИ. Врачам и пациентам трудно отличить одно от другого. Поэтому нужно массовое тестирование, а у нас его никто не делает. Ситуация настолько выходит из-под контроля, что люди ждут результатов тестов неделями, а в это время министр здравоохранения говорит, что тестов достаточно и всем, кому необходимо, их делают», – сказала депутат.

По ее словам, в парламенте вспышка заболеваемости произошла прежде всего из-за несоблюдения эпидемиологических правил.

«Вспомните, как депутаты заходили в помещение парламента, когда эпидемия и карантин только начались. Были перчатки, маски и даже очки. Все пытались соблюдать дистанцию. Сейчас большинство в Раде начали пренебрегать безопасностью. Также сказывается период активной предвыборной кампании. Количество встреч с людьми увеличилась, а следовательно, увеличился риск заразиться», – добавила Рудык.

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