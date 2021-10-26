Эпидемиолог: «Одесса вполне может заявляться на статус «столицы СПИДа»

26.10.2021 12:45 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

На Украине порядка 40 процентов ВИЧ-инфицированных не подозревают о своем заражении.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Независимой газете» заявил заведующий отделением клинической эпидемиологии Московского городского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Василий Харченко.

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Издание поинтересовалось ВИЧ- ситуацией на постсоветском пространстве, в частности на Украине, где в борьбе со СПИДом пошли рекомендациям глобальных структур.

«Здесь все скажут цифры. Есть понятные лидеры, как сейчас принято говорить, «антирейтинга» по пораженности ВИЧ-инфекцией. Это Одесская область – 1020,7 случая на 100 000 человек, Николаевская область – 879,2 случая на 100 000 человек и Днепропетровская – 879,2 случая на 100 000 человек. По отдельным оценкам, реальная пораженность в стране превышает 1% населения. Одесса вполне может заявляться на статус «столицы СПИДа», – сказал медик.

«Понимание масштаба опять же приходит в контексте уровня тестирования – в стране обследовано всего 6% населения, а в ряде регионов, по данным на 2019 год, и вовсе около 3–4%. Как указывает Центр общественного здоровья страны, о своем ВИЧ-статусе не имеют понятия порядка 40%», – подчеркнул Харченко.

Он также опроверг данные о якобы «миллионе ВИЧ-инфицированных по все России.

«Об этом мифическом миллионе я лично слышу уже последние лет 20. В его фактически юбилейный год время абсолютно понятно показало, в чем разница между организационной работой и построением абстрактных прогнозов в здравоохранении. «Миллионы» не оправдались, с точки зрения защиты населения страны именно это самое главное», – отметил эпидемиолог.

По его словам, даже в самых неблагополучных районах РФ ситуация не столь катастрофическая, как многие предрекали 20 лет назад.

«Будем откровенны, на катастрофические прогнозы по ситуации с ВИЧ-инфекцией в России влияет прежде всего «внешний» фактор. Ведь 20 лет назад миллион больных нам назначил Всемирный банк, впоследствии вручив нашей стане многомиллионный займ. В любом случае к эпидемиологии все это имеет очень опосредованное отношение», – резюмировал Харченко.