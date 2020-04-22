Эпидемиолог: Россия живет в условиях военного времени

22.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Для российского здравоохранения в условиях нынешней эпидемии коронавирусной инфекции главная задача состоит в том, чтобы количество зараженных нарастало как можно медленнее.

Об этом в интервью «Российской газете» рассказал замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов.

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«По аппаратам ИВЛ на душу населения мы опережаем и Италию, и другие страны. По крайней мере в крупных городах их должно хватить», – сказал Семенов.

По его словам, Россия, «задержав проникновение инфекции из Китая, отодвинула начало эпидемии, получив некую фору».

«Сейчас главная задача, чтобы количество больных нарастало как можно медленнее. В Италии это не удалось – там был взрывной рост числа заболевших, и система здравоохранения захлебнулась. Это ужасно, когда у врача на один аппарат ИВЛ несколько больных с респираторным дистресс-синдромом, когда человек задыхается. А врач вынужден выбирать, кого спасать в первую очередь», – отметил ученый.

Он говорит, что происходящее сегодня в России было ожидаемо: инфекция расширяется, нащупывает свои группы риска.

«Раннее оповещение и изоляция пенсионеров у нас сработала. Плотность населения, если не говорить о Москве и других миллионниках, у нас другая – это тоже наше преимущество. Нужно продолжать готовить медучреждения, подтягивать ресурсы и готовить медиков, не дожидаясь, когда полыхнет», – подчеркнул собеседник издания.

Он обратил внимание, что в России один из самых низких уровней смертности в сравнении с другими странами: из выявленных носителей вируса умерло 0,8 процента.

«Социальная изоляция работает. Другое дело, хватит ли у людей понимания и терпения соблюдать ограничения и дальше. Мобилизуются ли медики, смогут ли избежать халатности не только в инфекционных отделениях, но и в любом медучреждении. Ну и как будут действовать в дальнейшем власти. Все это очень важно. Мы все живем сегодня в условиях практически военного времени», – резюмировал Семенов.