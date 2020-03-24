Эпидемия показала, что Украина не входит в сферу интересов Запада – эксперт

24.03.2020, Киев, Игорь Петров

В отличие от Китая Запад и не думает помогать Украине в борьбе с распространением коронавируса, поскольку Украина не находится в зоне его ключевых интересов.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил украинский политолог Руслан Бортник.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Американская и европейская системы медицины основаны на передаче значительной части медицинских функций в частные руки. Оказалось, что такие медицинские системы не способны справиться с эпидемией. Мы увидели разницу между государственной медициной, цель которой – защитить общество, и полу-частной медициной, цель которой – получить максимальную прибыль.

Поэтому ни Европа, ни США просто не способны сегодня оказывать помощь кому-либо, в том числе и Украине. У них самих проблемы.

С другой стороны, нынешняя ситуация показала, что Украина не находится в зоне ключевых интересов США и Европы. В то же время, оказалось, что Китай способен оказать такую помощь. Эта страна постепенно выходит из кризиса, и выходит более сильной. При этом Украина остается в зоне интереса Китая – и в силу бизнес-процессов, и в силу торговых отношений.

Напомню, что для Украины Китай – страна номер один по объему торгового партнерства. Поэтому, несмотря на то, что Китай последние годы чувствовал себя в Украине не очень комфортно и украинское политическое руководство создавало ему значительные проблемы, как с той же «Мотор-Сичью», Китай, безусловно, в этой ситуации будет оказывать Украине помощь надеясь на то, что украинское политическое руководство сделало выводы и в дальнейшем украинская политика будет более прагматичной, будет действительно оценивать партнерство не по словам, а по делам», – заключил эксперт.