Эпидемия помогает прозападной оппозиции: Для Додона наступает момент истины

05.04.2020, Москва, Елена Острякова

Эпидемия коронавируса бросила неожиданный вызов для условно пророссийского президента Молдовы Игоря Додона и посулила новые возможности для прозападного оппозиционного политика Майи Санду.

Возвращающиеся на родину сотни тысяч гастарбайтеров взламывают электоральный баланс в стране (еще в январе Додон и Санду имели почти равный уровень поддержки). Сейчас ожидают, что молдавские заробитчане на предстоящих осенью президентских выборах отдадут свои голоса оппозиционерке, которая ратует за дружбу с Евросоюзом и игнорирует Россию.

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Власти попытались предотвратить наплыв электората противницы. Молдавская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение не пускать в страну граждан, не имеющих на руках полиса обязательного медицинского страхования (в Молдавии их покупают все, кроме пенсионеров). Гастарбайтерам с 1 апреля даже при наличии билетов не давали сесть в самолет.

Людям предлагали приобрести полисы на 2020 год. Но молдаване надеются уже через несколько месяцев вернуться на заработки и не хотят платить 4 тыс леев (примерно 17 тыс руб).

Майя Санду, напротив, надеется, что трудовые мигранты задержатся до осени и проголосуют за нее. Поэтому она потребовала от государства оплатить всем возвращающимся полисы и обжаловала решение комиссии по ЧС.

В ответ премьер-министр Молдовы Ион Кику предложил оппозиционерке оплатить полисы хотя бы части диаспоры из собственного кармана, раз она такая добрая. Сам глава правительства благородно выделил на эти цели свою апрельскую зарплату.

Советник президента Эрнест Варданян высказался радикальнее. Он обвинил оппозицию в диверсии по завозу в страну тысяч носителей коронавируса. Это заявление обострило дискуссию в СМИ до предела.

Видимо, чтобы не нагнетать ситуацию, в пятницу власти смягчили условия возвращения на родину. Теперь каждый гастарбайтер просто пишет на границе письменное обязательство купить по прибытии полис в течение 72 часов.

Санду отпраздновала победу постом в своем «фейсбуке», где потребовала от властей организовать «достаточные рейсы», чтобы все молдаване, которые не обзавелись в Европе видами на жительство, могли вернуться.

Молдавские социологи только приблизительно оценивают количество гастарбайтеров, которые могут вернуться в страну – в 300 тыс человек. До1 апреля въехало более 100 тысяч человек (полис тогда можно было еще приобрести за полцены). При этом специалисты затрудняются сказать, какая часть возвращенцев прибудет из Европы, а какая – из России.

Вторые потенциально могли бы проголосовать за Додона, но сам молдавский президент, похоже, в это не верит. Его новый союзник почетный председатель Демократической партии (детище бежавшего из страны олигарха Влада Плахотнюка) Дмитрий Дьяков предложил вернуться к выборам президента страны в парламенте, поскольку в условиях эпидемии нормальной кампании не проведешь.

Отметим, что и нормальных протестов не проведешь, когда население на карантине. Поэтому путь к самым смелым политическим реформам в Молдове открыт. В том числе и к пророссийским шагам, в свое время обещанным Додоном, но так и не реализованным.