Эпидемия «скосила» половину украинских солдат на подступах к Донецку

13.01.2019, Донецк, Александр Гусар

Зимняя непогода и сезонные эпидемии среди военнослужащих украинской 57-й мотопехотной бригады, занимающей северо-западные подступы к Донецку, привели к тому, что количество солдат ВСУ на передовой уменьшилось вдвое от необходимого.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наихудшее положение дел в 57-й мотопехотной бригаде. Случаи заболевания украинских военнослудащих корью и гепатитом А приобрели массовый характер. Низкая укомплектованность подразделений 57-й бригады, а также повальная заболеваемость привели к тому, что на позициях украинских оккупантов северо-западнее Донецка количество боевиков, занимающих оборону на переднем крае, уменьшилось в два раза от необходимого боевого численного состава», – сообщил Даниил Безсонов.

Он также добавил, что командир 57-й бригады Мишанчук самостоятельно не в состоянии справиться со вспышкой заболеваемости в подчиненных подразделениях.

«Для выяснения причин произошедшего и принятия экстренных мер в бригаду направлена комиссия из штаба оперативно-тактической группировки «Восток», которая вместо оказания практической помощи занимается только написанием кучи бумаг. В итоге меры не предпринимаются, заболеваемость увеличивается и перерастает в эпидемию», – подытожил представитель оборонного ведомства ДНР.