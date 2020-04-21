Эпидемия усугубляет раскол Украины и провоцирует дальнейший распад

21.04.2020, Киев, Ольга Козаченко

На Украине во главу угла поставлена политики ненависти, что вместе с нынешними социально-экономическими проблемами ведет к дальнейшей дезинтеграции страны.

Об этом в интервью, опубликованном «Комсомольской правдой», заявила бывший советник президента Украины Виктора Януковича, депутат ВР VII созыва Анна Герман.

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По ее словам, в ситуации сегодняшнего кризиса наблюдаются такие симптомы раскола страны, как укрепление местных элит, которые все меньше обращают свои взоры на центр и пытаются сами на местах решать свои проблемы.

«Я вижу тенденцию, которая будет нарастать. Если в Украине не возьмутся за голову, не создадут коалиционное правительство, не привлекут туда лучших людей из оппозиции, опытных людей, профессионалов, если не изменится внешняя политика Украины, которая должна все-таки ориентировать нас на партнерство с нашими ближайшими соседями, мы будем наблюдать углубление этого процесса раскола Украины на такие отдельные регионы. Я очень не хотела бы, чтобы так случилось», – сказала политик.

Она подчеркнула, что гуманитарные вопросы – навязывание языка, церковь – чреваты усугублением раскола.

«И мы уже имеем результаты этой политики, пока локальные – уход Крыма и Донбасса. Мне больно будет, если государство мое расколется на много маленьких регионов. Потому что, вы знаете, народ и государство сильны, когда они едины. Но если политика ненависти была поставлена в основу угла, и она дала такие страшные плоды, продолжение ее ситуацию только ухудшит. Потому что все усугубляется кризисом, вирусом, безработицей, такой социальной депрессией», – считает Герман.