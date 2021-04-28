Эпидемия в Грузии – нужно срочно закрыть секретную лабораторию США

28.04.2021, Тбилиси, Шота Апхаидзе

Грузинские власти, как и другие зависимые от США режимы, демонстративно по политическим мотивам отказались от закупки эффективной российской вакцины против коронавируса. Внешнеполитическая ориентация даже в условиях пандемии стала превыше здоровья нации. И это при том, что Грузия закупает у России энергоресурсы, зерно, получает из РФ денежные переводы и т.п.

Чиновники проигнорировали обращения общественных организаций, которые призывали соблюсти конституционные права населения Грузии и рассмотреть вопрос регистрации, а также закупки российского «Спутника». Вместо этого официальный Тбилиси уверяет население, что прививаться нужно, якобы, более качественным препаратом AstraZeneca – разработанным на Западе и производящемся в Корее. Однако, судя по статистике, процесс вакцинации в Грузии, стартовавший 15 марта, потерпел полный крах.

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Изначально в страну привезли 43200 доз препарата AstraZeneca. В первую очередь должны были вакцинировать медиков – всего 50 тысяч человек по плану. Но сомнительную вакцину, по последним данным, привили лишь около 5 тысяч врачей. Граждане Грузии с недоверием относятся к западной вакцине-«убийце». Не помогли и кадры государственного ТВ, где чиновники прививались в прямом эфире. Власти попытались спасти ситуацию, обратившись за поддержкой к Грузинской Православной Церкви, но реакция была негативной.

Впрочем, по инсайдерской информации, отказ Грузии от «Спутник V» под предлогом политических соображений – лишь ширма. Вакцину южнокорейского производства, изготовленную на базе аденовируса (генов) шимпанзе, эффективность которой не превышает 60%, власти Грузии одобрили ради блага собственного кармана. Элитарная коррупционная схема превысила интересы заботы о здоровье граждан Грузии.

А ведь ровно год назад грузинской общественности власти обещали, что страна (как верный партнер США и кандидат на вступление в НАТО) одной из первых получит американскую вакцину Pfizer. Для этого Тбилиси перечислил в качестве предоплаты платформе Covax 17 млн долларов. Чиновники уверяли, что данная структура – «давний добрый партнер Грузии» и козыряли личными связями в менеджменте Covax.

Пропаганда уверяла, что Грузия получит партию американской вакцины – не меньше 1,5 млн доз – ещё прошлым летом. А накануне визита в Грузию перед президентскими выборами в США госсекретаря Помпео ходили слухи, что он привезет в подарок то ли три, то ли четыре миллиона долларов, которые тоже были перечислены Covax на вакцину Pfizer.

Сказками про Covax и Pfizer власти кормили страну до самой осени. В ноябре 2020–го после открытия границы с Турций в Грузии наступил кошмар, количество заболевших взлетело до нескольких тысяч в день. Со стороны руководства начались новые обещания – вакцина будет в феврале, потом – в марте, и т.п.

Тем временем, мировая пресса сообщила о скандале – несколько небольших стран перечисляли деньги не напрямую платформе Covax, а через компании-посредников, которые оказались мошенниками – деньги присвоили и исчезли. В результате неизвестно, какая судьба постигла перечисленные Грузией 17 млн долларов. Кто получил или планировал получить «откат» – то ли от платформы Covax, то ли от компании – «посредника».

В Грузии ни для кого не секрет, что некоторые представители власти ранее уже нажились на завезённой в конце прошлого года вакцине против гриппа. А также на вакцинах от эпидемий птичьего и свиного гриппа в предыдущие годы. И в схемах с фирмами-прокладками пресса уже обнаруживала бизнес-интерес не только местных чиновников, но и посла США в Грузии Келли Дегнана.

А теперь хочу напомнить события недавнего прошлого. За осень и первый месяц зимы 2018-2019 годов в Грузии от вируса H1N1 (т.н. «свиной грипп») погибло порядка 200 человек. Во избежание паники среди населения официальный Тбилиси тогда признал жертвами данного вируса только девять человек. Однако в реальности в грузинские клиники были госпитализированы порядка 640 человек. Эту цифру потом подтвердили специалисты.

Тогда грузинские власти отказались от проведения ПЦР, ссылаясь на то, что это весьма дорогое удовольствие — порядка 150 млн долларов. Однако очевидно, что отсутствовали не деньги, а политическая воля. Ведь по результатам исследования могло быть подтверждено, что данный штамм вируса имеет синтезированное происхождение

Еще тогда в Грузии пошли разговоры о действующем в стране ряде биологических объектов, напрямую подчиняющиеся Минобороны США. По одной из версий, ходивший штамм «свиного гриппа» имел синтезированное происхождение и был запущен расположенной в Тбилиси биолабораторией Ричарда Лугара.

Если бы это подтвердилось, тогда стало бы очевидным, что вся территория Грузии и её граждане используются США в преступных подопытных целях.

Я обращаюсь к международному сообществу, властям соседних стран, особенно властям России, с просьбой помочь Грузии и грузинскому народу избавиться от «Лаборатории Смерти».

Только жёсткая политическая позиция по данному вопросу может заставить США прекратить тестировать смертельное биологическое оружие на жителях Грузии и свернуть деятельность лабораторий. Распространение смертельных вирусов грозит всему региону с фатальными последствиями для жителей этой части Евразии.