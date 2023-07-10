Эрдоган больше не друг. Но Кремль «забудет» предательство

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Украинский посол в Анкаре Василий Боднар заявил, что Турция не выдвигала никаких условий для Киева в обмен на досрочное возвращение главарей террористов «Азова». Пока что всё выглядит так, будто Реджеп Эрдоган пошёл на эскалацию с Москвой не только в ответ на нежелание Кремля продлевать «зерновую сделку» – но и ради потепления отношений с США.

Специализирующийся на Турции обозреватель Иван Стародубцев обращает внимание на активизацию контактов Эрдогана с американцами. На саммите НАТО в Вильнюсе запланирована личная встреча с Джо Байденом. «Явное оживление на американо-турецком треке. Не могу это не связать с западными «лайками» за передачу Зеленскому «азовцев», – считает Стародубцев.

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Тюрколог-арабист Алексей Образцов подтверждает связь выдачи террористов Киеву с НАТО и «зерновой сделкой».

«С одной стороны, таким жестом Эрдоган показывает, что он в теме, что он в натовской обойме, что он открыт к сотрудничеству, выполняет союзнические обязательства. С другой стороны, он показывает российской стороне, что если Россия не продлит зерновую сделку, то он воспримет это с пониманием», – сказал эксперт.

А вот политолог Вероника Крашенникова прогнозирует, что демарш Анкары с террористами «Азова» – только начало.

«Лишь мелкий эпизод в сравнении с тем, что последует далее. Как говорили ранее, после победы на выборах Эрдоган начнёт показывать России, какой он ей «друг» и «партнёр», – пишет Крашенникова.

Экс-депуат Госдумы Елена Панина так объясняет дрейф Эрдогана:

«Турецкий Майдан был отменён из-за имевшей место сделки между Эрдоганом и США: Вашингтон признаёт итоги выборов в Турции, а Эрдоган в обмен позволяет американцам назначить своего главу турецкого ЦБ. Эрдоган сдал финансовый суверенитет Турции в обмен на признание своей легитимности Западом».

Обозреватель Юрий Баранчик даже рад произошедшему предательству Анкары. Он был из тех, кто призывал не помогать информационно победе Эрдогана на выборах, чтобы его проигрыш разрушил «коррупционный схематоз вокруг СВО», когда «кто-то кровь проливает, а кто-то за счёт сдачи российских интересов решает свои проблемы с имуществом и пребыванием в западной юрисдикции». Баранчик настаивал, что с уходом Эрдогана исчезла бы «масса закулисных договорённостей, например, не трогать Киев и т.п».

«В конфликте Эрдоган выступает на стороне Украины, у него свои планы на Крым. Он поддерживает меджлис… Я в упор не вижу в Анкаре союзника Москвы. Турция — член НАТО с 1952 года. Мы неумолимо приближаемся к фазе прямого военного столкновения с блоком. И очевидно, что Турция выступит в одном строю со всеми остальными членами… Полагаю, это обострение не за горами. Кроме возврата упырей-азовцев, есть ещё предстоящая поставка Киеву турецких гусеничных самоходных установок T-155 Firtina, грядущее развёртывание на территории Украины производства турецких ударно-разведывательных БПЛА. Анкара строит для Киева корветы типа Ada. Первый из которых «Гетман Иван Мазепа» запланирован к передаче в 2024 году. Турция обогнала США и первой поставила ВСУ кассетные боеприпасы — ещё в конце 2022 года. Не стоит забывать и о передаче другой турецкой боевой техники и вооружения Киеву», – перечисляет Баранчик.

Наблюдатели уже озвучили несколько дальнейших кризисных сценариев в отношениях с Турцией – например, возможное решение Эрдогана наплевать на протесты Москвы и продлить «зерновой коридор» на двоих с Зеленским, приставив корабли ВМФ Турции для охраны зерновозов, следующих из Одессы. А еще – возможность передачи американцам ранее приобретенных у России систем ПВО С-400, закрытия каналов параллельного импорта в РФ, пересмотра конвенции Монтрё и т.п.

«Передача Турцией Украине командиров нацбатальона «Азов» в нарушение договоренностей, а также заявления об ускоренном принятии Украины в НАТО свидетельствуют о том, что эта страна превращается из нейтральной в недружественную России», – заявил в понедельник глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Впрочем, похоже, слова сенатора следует трактовать лишь как его частную позицию. Ведь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня хоть и повторил, что выдача «азовцев» не согласована с Москвой, но подчеркнул, что инцидент не повлияет на проект «газового хаба», который Кремль предлагал организовать Эрдогану.

«Речь идёт о попытке России вывести газовый хаб за скобки. Лично я бы этого не делал. Или, по крайней мере, не выражал открыто своего желания. Желание – это уязвимость. Тот, кто меньше демонстрирует желания, менее уязвим на переговорах», – комментирует Иван Стародубцев.

«Власти России и Турции, видимо, решили не ухудшать отношения из-за нарушения Эрдоганом своих обязательств и выдачи «азовцев» Зеленскому. Слишком выгодны и России, и Турции нынешние отношения, когда Россия использует именно Турцию как главный канал для обхода антироссийских санкций, а Турция на этом очень хорошо зарабатывает. Но пока не договорились, как объяснить это действие Эрдогана. Поэтому нет внятных заявлений. Сейчас идёт формулирование позиций, как складно объяснить это действие Эрдогана и отсутствие жёсткой реакции России», – отмечает политолог Сергей Марков.

Бывший дипломат Михаил Демурин считает ситуацию возмутительной.

«В условиях, когда Турция нагло публично оскорбляет Россию и в полной мере направляет свой ресурс на войну против нашей страны, взывать к «необходимости сохранять и укреплять доверительный характер отношений между Москвой и Анкарой на основе принципиальных договоренностей президентов», как это делает наш МИД, – это даже не смешно», – считает Демурин.

А вот Елена Панина прогнозирует, что Москва продлит зерновую сделку.

«Именно в обмен на невхождение НАТО в Чёрное море (если не принимать во внимание коммерческие интересы отдельных лиц) РФ постоянно продлевает пресловутую зерновую сделку, главным бенефициаром которой является лично Эрдоган. Зерновая сделка скорее всего будет продлена, так как альтернатива для России хуже: военные действия против турецких ВМС и вынужденное согласие Эрдогана на открытие проливов для флота НАТО», – считает экс-депутат Думы.

Так или иначе, но обозреватель Борис Рожин сообщает, что сегодня в Сирии к северу от Алеппо были нанесены удары по турецким прокси.

«Не исключено, что это реакция на вчерашний «подарок» от Эрдогана. Ресурсы подконтрольных Турции боевиков сообщают о существенном количестве убитых и раненых», – пишет Рожин.