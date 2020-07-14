14.07.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Политика, Религия, Россия, Турция
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Эрдоган бросает вызов России и Путину


Своим решением перепрофилировать Собор Святой Софии из музея в мечеть, резидент Турции Реджеп Эрдоган ударил по России и ее президенту.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заведующий кафедрой восточных языков Дипломатической академии МИД России Асламбек Мозлоев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дипломат отметил, что это именно Россия вывела Турцию в ранг держав, решающих мировую политику, запустив сотрудничество с ней по Сирии. Это, по словам Мозлоева, осталось неоцененным.

«Мне кажется, Турция, с которой мы на сирийском треке добились определенных успехов, и которой мы помогли выйти на мировой уровень в качестве страны, державы, решающей мировые проблемы, не до конца осознала, что она смогла добиться в альянсе с Россией.

То, что она приняла решение вновь по православию ударить, а имеется в виду, что это культурный код нашей страны при наличии определенного числа мусульман в нашей стране, Россия все-таки в своем культурном коде имеет православную философию. И вот, не подумав об этом, Эрдоган в определенном смысле ударил по своему партнеру в лице нашего президента», – заявил Мозлоев.

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