Эрдоган демонстративно поддержал исламский терроризм во Франции

26.10.2020, Париж, Алексей Топоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан его страны больше не покупать товары, изготовленные во Франции.

Так турецкий лидер отреагировал на заявление французского президента Эаммануэля Макрона об объявлении войны исламскому сепаратизму, передает корреспондент «ПолитНавигатрора».

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Эрдоган заявил в минувшую субботу, что у Макрона проблемы с мусульманами и что ему нужна психологическая помощь. После чего Париж принял решение отозвать своего посла из Анкары.

Однако это решение Франции никак не повлияло на риторику Эрдогана, который сказал те же слова во время публичного выступления в минувшее воскресенье.

Напомним, что ранее, выступая в Ле-Мюро, Макрон обратился к проблеме распространения эмигрантских гетто во Франции, вспомнив что 15 лет назад этот городок стал центром выступлений мусульманских меньшинств.

Беспорядки 2005 года во Франции

Несомненно, поводом для обращения французского президента к этой проблеме стал и недавний инцидент в Париже, когда молодой чеченец отрезал голову преподавателю истории.