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В Стамбуле на берегу Босфора в эти дни можно наблюдать у одного из причалов бухты Золотой Рог новейший универсальный десантный корабль «Анадолу», который недавно был введен в боевой состав ВМС Турции.

Это пик турецкого кораблестроения, хотя всего еще несколько лет назад – немыслимая высота. Вертолетоносец не случайно выставлен на показ накануне второго тура президентских выборов, символизируя достижения ВПК при Реджепе Эрдогане. Кроме того, это и демонстрация растущей военной мощи Турции.

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«Корабль, по сути, может использоваться и как легкий авианосец. На нем может базироваться около 10 самолетов вертикального взлета-посадки или до 25 вертолетов. Он может нести катера, малые корабли на воздушной подушке, перебрасывая десант, что особенно важно для геостратегических интересов Турции в Эгейском море, где очень много островов. Турки демонстрируют бешеный рывок», – сказал «ПолитНавигатору» эксперт Института стран СНГ Сергей Горбачев.

Он напомнил, что сам Реджеп Эрдоган подчеркнул важность нового корабля как крупнейшей в мире платформы для базирования морских беспилотников турецкого производства (некоторые из них заметны на фото). Ни у одной другой страны пока что ничего подобного нет.

К слову, Турция сейчас строит и боевые корабли для ВМС Украины – контракт выполняется с расчетом на то, что Россия не сможет реализовать свои планы по сухопутному коридору до Приднестровья, а Украина сохранит выход к морю.

Анкара также поставляет для Украины беспилотники «Байрактар», которые используются для убийства граждан России в зоне СВО.