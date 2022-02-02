Эрдоган едет в Киев в статусе «хромой утки»

02.02.2022  23:34 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Дзен, Политика, Турция, Украина
Новости Украины

Реджеп Эрдоган во время завтрашнего визита в Киев может обсуждать присоединение Анкары к намечающемуся альянсу Украина-Польша-Великобритания.

Проблема лишь в том, что позиции самого турецкого лидера сегодня неустойчивы – он рискует проиграть предстоящие выборы, заявил «ПолитНавигатору» украинский политолог Андрей Золотарев.

Реджеп Эрдоган во время завтрашнего визита в Киев может обсуждать присоединение Анкары к намечающемуся...

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«Эрдоган не скрывает свои политические амбиции и много говорит об идеях пантюркизма. Я думаю что в том «Тройственном союзе», о котором было заявлено вчера, недостает еще одного элемента – Турции. Союз Украина-Польша-Великобритания еще хромает, а, учитывая геополитические амбиции Лондона и Эрдогана, Турция могла бы вписаться в такой альянс.

Во время визита Эрдогана в Киев наверняка будут обсуждаться вопросы военного сотрудничества и вопросы политического плана. Это помимо того, что будет заявлено об инвестициях и соглашении о свободной торговле. Это уже вопросы второго порядка.

Конечно, надо учитывать, что у Эрдогана внутриполитическая ситуация оставляет желать лучшего. У него впереди выборы, которые он вполне может проиграть, потому что он там даже не второй, а третий – судя по тому, что публикуют турецкие издания. Победа кемалистов может вот этот намечающийся альянс поставить под большой вопрос», – сказал Андрей Золотарев.

 

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