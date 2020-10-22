Эрдоган гонит азербайджанцев на убой

22.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Нынешний президент Турции видит свою страну как империю и центр всего мусульманского мира, а потому Анкара активно поддерживает Азербайджан в войне за Карабах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Независимой газете» пишет генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Реджеп Тайип Эрдоган – первый лидер Турции за 100 лет, который рассматривает ее не как крупнейшее на Ближнем Востоке, но все-таки одно из многих государств, а как империю, центр всего мусульманского мира, имеющий историческое право контролировать любую территорию, на которой проживают мусульмане. Недаром Турция активно вмешивается в дела не только на Кавказе и в Сирии, но и в далекой Ливии. Это уже не борьба за влияние на соседей – это борьба за империю», – считает Журавлев.

По его словам, чтобы претендовать на роль лидера всех мусульман, нужно показать способность защитить интересы правоверных в любой точке планеты.

«И новая карабахская война – это первая (но не последняя) попытка сыграть роль защитника всех мусульман. Турции нужна не просто война, а абсолютная победа. Поэтому турки всеми имеющимися у них средствами будут вести дело именно к военной победе, независимо от того, чем придется заплатить за эту победу Азербайджану. И в этом принципиальное различие позиций Азербайджана и Турции. Азербайджану нужно решение конфликта, но не ценой разрухи и массовой гибели азербайджанцев. Турции же нужна победа любой ценой», – отмечает эксперт.

Автор же считает, что военное разрешения конфликта невозможно в принципе и призывает к договоренностям Москвы с Турцией, хотя и оговаривается, что РФ не может согласиться с претензией Турции на патронаж над всеми мусульманами мира.

«В России компактно проживают миллионы мусульман. Для нас они граждане России, а не подданные турецкого «халифа». И здесь возникает опасность конфликта», – резюмирует Журавлев.