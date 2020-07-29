Эрдоган готовится к большой войне

29.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Турция начинает восстанавливать Османскую империю, объявляя претензии на территории бывшего Советского Союза и готовясь к войне.

Об этом в эфире интернет-канала «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, происходит это под покровительством США и НАТО.

«Постепенно Турция начинает выстраивать восстановление Османской империи. Причем, поскольку ситуация изменилась, появился Путин, Россия, российский НОД, американцы делают ставки на амбиции турецкой Османской империи. А это делается под прикрытием США, вспомните то же государство ИГИЛ, которое создано американцами, но управляется оно и снабжается через Турцию, это совместный проект, проект НАТО.

В рамках этого движения идеологического президенту Турции нужны идеологические скрепы для османов будущих. Он готовится к большой войне по восстановлению Османской империи. Я думаю, что он хочет эту войну провести в рамках возможной третьей мировой или в рамках крушения российского государства, то есть в рамках тех событий, которые должны наступить, грубо говоря, в наши годы.

И в рамках этого ему нужны эти объединительные национальные скрепы. Именно поэтому возникла эта странная история с границей Армении с Азербайджаном, даже не Карабах, просто на ровном месте два государства устроили войну друг с другом и погибли сотни людей, сотни офицеров, даже генерал погиб. Просто на ровном месте, даже без территориальных претензий в этом месте. Значит, за ними там явно стоят уши Турции.

Вы знаете историю с Сирией – это отдельный разговор у Турции, и вступление турецких войск на сирийскую территорию. Именно здесь появилась аж Ливия, которая входит в понимание Османской империи, и там турецкие войска появились. И в рамках этого процесса возрождения Османской империи и его идеологии, мобилизации народа на войну за восстановление Османской империи принято решение об этой мечети», – заявил Федоров.

По словам политика, Россия в этих условиях должна также заняться возвращением своих территорий.

«Самое главное здесь следующее – турки заявили, что будут вводить войска ИГИЛ на территорию Советского Союза. Раньше такого не было. Последний раз это было в 90-е годы, когда вводились войска «Аль-Каиды» на территорию Узбекистана, помните, резня была, и Таджикистана. Вот это было, но это было в 90-е годы. Это показывает, что американцы перегруппировали силы, подготовили новую армию, вместо «Аль-Каиды» уже ИГИЛ и эти войска вводятся на нашу территорию.

Нашу в юридическом плане. И поэтому нам придется эту территорию возвращать, иначе мы там будем постоянно воевать. Поэтому, возврат территорий, о чем Владимир Владимирович уже даже сказал в своей речи о справедливости границ и несправедливости решения 91-го года, которая открывает дорогу к судебной процедуре и судебного возврата этих территорий, – это фактор выживания, а не просто фактор желания русской нации восстановиться», – считает депутат.