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Новости Украины

18 августа во Львове должна состояться встреча Владимира Зеленского с генсеком ООН и президентом Турции. Они обсудят возможность прекращение боевых действий между Украиной и РФ за счет дипломатии – по той же схеме, как была достигнута договоренность об экспорте зерна из украинских портов.

Об этом сообщают турецкие СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Следует напомнить, что ранее МИД России заявил о том, что зерновая сделка обернулась обманом – из портов Украины вывозится совсем иное продовольствие, и вовсе не голодающим Африки, а экспорт российских удобрений, вопреки обещаниям Запада, не разблокирован.

«План Эрдогана и Гутерриша ясен – от зерновой сделки к похабному миру. Но зерновая сделка уже обернулась обманом России, никто санкции на экспорт российского зерна отменять не собирается», – считает эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов.

По его мнению, Кремлю будет предложен «уход России с Запорожской АЭС и отказ от Одессы, куда Гутерриш собирается ехать из Львова».

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый не верит в возможность достижения договоренностей.

«Никакого сейчас «дипломатического пути» нет, пока свое окончательное слово не сказали ВСУ», – комментирует «ястреб».

Одесский политик Вячеслав Азаров полагает, что Киев может стать сговорчивее с учетом тяжелой ситуации с подготовкой к отопительному сезону.

«Если участь постоянные заявления спикеров Банковой об отказе от переговоров и войне до освобождения всех территорий, – тема столь важного саммита выглядит странной. Но перебирая варианты ее побудившие, я останавливаюсь на грядущем энергетическом кризисе, который ударит по Украине не меньше военного вторжения. Тем более, что в этом контексте последнее время обострилась проблема и ядерной безопасности из-за борьбы вокруг Запорожской АЭС, возможный выброс которой грозит и Европе. В такой обстановке одним из условий мирного урегулирования может быть возврат станции под контроль Киева, что позволит спасти отопительный сезон. Но пойдет ли на это Москва после провала стамбульских договоренностей?» – рассуждает Азаров в своем блоге.

Фролов считает такой «компромисс» неприемлемым уже для России.

«Если русская армия уйдет с ЗАЭС, это будет капитуляция , добровольное поражение в СВО», – поясняет он.