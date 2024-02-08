«Эрдоган и маму родную продаст, однако С-400 вряд ли передаст Украине» – Кедми

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд – не того полёта птица, чтобы склонять президента Турции Реджепа Эрдогана к предательству России. Если оно будет стоить того, турецкий лидер прекрасно справится сам.

Об этом в интервью израильскому ютуб-каналу Вальдман-LINE заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Так, по утверждению СМИ, Нуланд на встрече с Эрдоганом в конце января обсуждала вопрос передачи Турцией Украине закупленных у России систем С-400 в обмен на возвращение Анкары в программу по производству F-35.

«Если Турция, вопреки всем законам и обязательствам, передадут какое-либо оружие, переданное или проданное Россией для её пользования без права продажи, она поставит в очень и очень опасное положение её отношения с Россией. Но Турция может и пойти на это. То, что это нарушение закона – это да. То, что это украинцам ничем не поможет – это да. То, что это навредит Турции – да. Но Эрдоган пользуется Россией в двух формах. Одна – выжать из России за его невраждебное отношение как можно больше. Второе – использовать свои отношения с Россией в давлении на Запад и на США, чтобы получить от них ещё больше», – сказал Кедми.

Однако, по его словам, передача российских комплексов Украине не стоит последствий, которыми это может обернуться для Турции.

«Поэтому, сказать, что он на это не пойдёт… Торговец с восточного базара, его интересует только одна вещь – цена. Может продать – продаст. И свою маму, и Россию тоже, и всю дружбу с Путиным, если посчитает, что это ему выгодно и не опасно. Нуланд для этого абсолютно не нужна – кто она такая, что она будет озвучивать ему американские условия? Но я не думаю, что дойдёт до такого, что С-400 будут поставлены Турцией Украине. За это Россия может расплатиться с ней очень и очень больно», – добавил эксперт.