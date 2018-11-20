Эрдоган и Меркель облапошили Порошенко

20.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Вчерашняя церемония завершения морской части строительства газопровода «Турецкий поток» – серьезный сигнал для Украины, как и поддержка Германией еще одного обходного трубопровода – «Северный поток-2». Ведущие страны региона предпочитают сотрудничать с Россией в крупных энергетических проектах, в то время как официальный Киев погряз в русофобии и может предложить населению лишь дальнейшую деградацию, но не развитие.

Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

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«Мне искренне жаль большую часть народа Украины, который попал в заложники к сегодняшней неадекватной криминальной фашистской власти. Именно эта власть сегодня разрушает мою страну. Необратимый для государства Украина процесс ее деградации уже запущен, и возврата уже не может быть.

И те эксперты, которые рассказывают, что газо-транспортная система будет работать на транзит газа из России в Европу через Украину, – я в это просто не верю. Никакая Америка уже на этот процесс не повлияет. Никакой Потрошенко и его американские партнеры на это событие не повлияют. Пусть хоть вводят, что хочешь, любые санкции, но рынок и рыночные отношения говорят сами за себя.

Немцы и Турция подходят к этому вопросу чисто прагматично, и исходя из сегодняшней ситуации, неуклонно следуя своим национальным интересам, стратегической безопасности своих стран, и думая далеко на завтрашний день.

Причем, Германия и Турция сотрудничают с Россией по газу, даже не смотря на сильнейшее давление на них со стороны США.

И Россия для них является стратегическим партнером, самым ближайшим соседом для Европы и Турции. Мне, конечно же, больно смотреть, как газо-транспортная транзитная система Украины разрушается и превращается в металлолом. А ведь эту систему строила не Украина, а Советский Союз», – пишет Журавко в своем блоге.

«Судьба этой системы была бы еще долгой и благополучной, но при единственном условии. И это условие не требует ни больших денег, ни каких-либо больших затрат. Нужны лишь всего нормальные, добрососедские отношения между руководством Украины с руководством России. Но именно этого простого условия американские хозяева Украины ни в коем случае не допустят, да и холуйская власть Украины на это, в отличие от лидеров Германии и Турции, не пойдет.

И у нас, как всегда, продажная, злобная, тупая власть с блестящим успехом все просрала. И продолжает обманывать народ, рассказывая о каких-то непонятных небылицах. Так что уже в следующем 2019 году истечет срок действия контракта на транзит российского газа через Украину. И год этот очень быстро пролетит. А как вы думаете, сумма платы России за транзит в размере 3 млрд. долларов Украине из воздуха дальше будет браться? Если не будет транзитной прокачки российского газа в Европу через Украину, то не будет и платы за транзит. Вместо миллиардов долларов для бюджета народа Украины будет дырка от бублика. А для Украины в существующих условиях – это катастрофа.

И как не вспомнить мудрые пословицы: «Ломать – не строить!» и «Скупой платит дважды, тупой — трижды, а лох — постоянно».

Еще раз хочу повториться, что все проблемы и беды находятся в Киеве», – резюмировал политик.