Эрдоган играет в мультикультурализм. В Турции открыта первая за 100 лет церковь

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган присутствовал на открытии храма Ассирийской церкви Востока в честь святого Ефрема в Константинополе (Стамбуле).

Храм возведен на деньги правительства Турции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Церковь святого Ефрема предназначена для ассирийской общины в Константинополе и включает в себя, помимо самого храма, способного вместить 700 человек, служебные помещения, места для церемоний, культурный центр и резиденцию митрополита. Деньги на постройку сооружения выделило правительство Турции.

На освящении храма присутствовали лидеры других христианских конфессий Турции, в том числе и Вселенский патриарх Варфоломей. Комментируя событие в своем микроблоге, Эрдоган напомнил о работе, которую он проделал, будучи премьер-министром, а затем президентом, в отношении собственности религиозных общин и мест регистрации этой собственности:

«Мы не пренебрегаем реконструкцией и строительством культовых сооружений для религиозных меньшинств…. Несмотря на то, что дискриминация наших братьев-мусульман на Балканах и в Западной Фракии [Греция] продолжает усиливаться, мы никогда не предпринимали подобных действий против групп разных убеждений и не допускали этого. Мы ни в коем случае не позволяем случайным разногласиям с некоторыми странами в наших двусторонних отношениях влиять на наших граждан».

Ожидается, что первое богослужение в церкви святого Ефрема Ассирийской церкви Востока состоится уже 15 октября. И этот храм станет первой, построенной в Турции церковью после 1923 года, когда пришедший к власти националистический режим младотурков устроил настоящий геноцид против этнических и конфессиональных меньшинств страны, включая ассирийцев.