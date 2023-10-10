Эрдоган играет в мультикультурализм. В Турции открыта первая за 100 лет церковь

Алексей Топоров.  
10.10.2023 10:39
  (Мск) , Белград
Просмотров: 419
 
Дзен, Политика, Религия, Турция, Церковь


Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган присутствовал на открытии храма Ассирийской церкви Востока в честь святого Ефрема в Константинополе (Стамбуле).

Храм возведен на деньги правительства Турции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган присутствовал на открытии храма Ассирийской церкви Востока в честь...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Церковь святого Ефрема предназначена для ассирийской общины в Константинополе и включает в себя, помимо самого храма, способного вместить 700 человек, служебные помещения, места для церемоний, культурный центр и резиденцию митрополита. Деньги на постройку сооружения выделило правительство Турции.

На освящении храма  присутствовали лидеры других христианских конфессий Турции, в том числе и Вселенский патриарх Варфоломей. Комментируя событие в своем микроблоге, Эрдоган напомнил о работе, которую он проделал, будучи премьер-министром, а затем президентом, в отношении собственности религиозных общин и мест регистрации этой собственности:

«Мы не пренебрегаем реконструкцией и строительством культовых сооружений для религиозных меньшинств…. Несмотря на то, что дискриминация наших братьев-мусульман на Балканах и в Западной Фракии [Греция] продолжает усиливаться, мы никогда не предпринимали подобных действий против групп разных убеждений и не допускали этого. Мы ни в коем случае не позволяем случайным разногласиям с некоторыми странами в наших двусторонних отношениях влиять на наших граждан».

Ожидается, что первое богослужение в церкви святого Ефрема Ассирийской церкви Востока состоится уже 15 октября. И этот храм станет первой, построенной в Турции церковью после 1923 года, когда пришедший к власти националистический режим младотурков устроил настоящий геноцид против этнических и конфессиональных меньшинств страны, включая ассирийцев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть