Эрдоган использует перемирие для подготовки нового удара

10.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Власти Турции используют достигнутые в Москве договоренности о перемирии для переброски новых сил в сирийскую провинцию Идлиб.

«Турция, похоже, и не рассчитывает на соблюдение договора, иначе чем она может объяснить продолжающуюся переброску своих войск на сирийскую территорию? Военные колонны, в составе которых множество бронетехники, топливных автоцистерн, самоходных ствольных и реактивных артиллерийских установок, мобильных радарных систем и грузовиков с боеприпасами, идут нескончаемой вереницей в южном направлении. Судя по всему, Анкара уверена в том, что сирийская оппозиция без ее помощи долго не продержится и воевать с войсками Башара Асада рано или поздно придется всерьез. Более того, турецкая сторона рассчитывает, что Москва не позволит себе обстреливать территорию Турции, поскольку это означало бы вступление в действие 5-й статьи (о коллективной обороне) Устава НАТО. К тому же США не прерывают ведение воздушной разведки в регионе, а ее результаты предоставляются Анкаре как члену альянса», – пишет «Независимая газета».

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«Существует мнение, что Реджеп Тайип Эрдоган затеял переговоры не во имя того, чтобы убедить Москву не препятствовать действиям турецких войск в Сирии, а ради паузы, необходимой для перегруппировки сил оппозиции и переброски дополнительных турецких войск на сирийскую территорию. За несколько недель интенсивных боев турецкие Вооруженные силы потратили в изрядном количестве дорогостоящие высокоточные боеприпасы, и для их восполнения требуются дополнительные средства и время», – отмечает издание.

России и Турции, похоже, не избежать военного столкновения, поделился опасениями в эфире интернет-канала PolitWera живущий в Берлине политолог Александр Сосновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это только вопрос времени, когда Россия и Турция напрямую столкнутся на этом поле. Я думаю, что будет война с Турцией. Может быть, она не будет широкомасштабной, будет на отдельно взятом куске территории Сирии. Я думаю этого не миновать», – заявил Сосновский.

«Эрдоган проиграл по всем пунктам. Он проиграл по всем пунктам потому, что явно перегнул палку и его стремление воссоздать янычарскую империю новую, оно, может быть, и хорошо с точки зрения турецкого подданного, но с точки зрения всех остальных, которые находятся вокруг, это никак не соответствует реалиям. Для Эрдогана наступило очень тяжелое время. Он не то чтобы запросил перемирие и пошел на перемирие, приехав в Москву, он приехал в Москву, показывая, что у него за душой нет камня, что он не готов воевать. Но все-то мы прекрасно понимаем – есть и камень, и он готов воевать», – предостерегает эксперт.