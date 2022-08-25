Эрдоган лелеет надежду отобрать у России Крым

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Новости Украины

Турецкий президент сделал очередной дипломатический кульбит, выступив в режиме онлайн на «Крымской платформе» и поддержав киевский режим, потребовав при этом вернуть полуостров Киеву.

При этом он также настаивал на своей посреднической миссии по проведению переговоров между Путиным и Зеленским по заключению мира, что и отразилось на публикациях в турецкой прессе.

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Как и следовало ожидать, основная масса СМИ лишь ретранслировала или перефразировала выступление Эрдогана, подчеркивая особую и важнейшую миссию Турции, которая якобы несет мир и хочет по-своему остановить «агрессора» и предотвратить аннексию украинских территорий. Особенно везде демонстрировалась позиция солидарности с «незалежной».

Об этом в частности, пишет издание Qha.com.tr, показывая самую активную роль президента Турции в данных киевских посиделках.

«В своих выступлениях президент Эрдоган сделал важные заявления о территориальной целостности Крыма и Украины. Эрдоган подчеркнул, что попытка вторжения, предпринятая Россией 24 февраля 2022 года, должна завершиться обеспечением территориальной целостности независимости и суверенных прав Украины, включая Крым.. Была продемонстрирована всецело и поддержка самой платформы, в которой турецкая сторона принимала и принимает самое действенное участие. Подчеркнув, что он поддерживает Крымскую платформу, которая была создана для защиты крымского дела, Эрдоган сказал: «Мы продемонстрировали эту поддержку при личном участии нашего министра иностранных дел на учредительном саммите, состоявшемся в Киеве в прошлом году»,- отмечает издание.

То есть Эрдоган в очередной раз показал непризнание присоединения Крыма к России, которое он назвал аннексией, что и перепечатали все ведущие турецкие СМИ. ОБ этом пишет и приводит слова султана всех правоверных издание Ntv.com.tr, отмечая, что тот сослался на принципы международного права.

«Президент заявил, что не признает аннексию Крыма и открыто отстаивает этот шаг с первого дня, что он является нелегитимным и незаконным, Эрдоган сказал: «Это принципиальная позиция, которая имеет не только правовые, но и моральные основания. Экстрадиция Крыма Украине, неотъемлемой частью которой он является, по сути, является требованием международного права», – говорится в публикации.

Правда подобные «требования» не мешают удерживать самим туркам посредством военной оккупации территории северного Кипра, участвовать в качестве интервентов в войнах на территории Сирии, Ливии и Ирака, угрожать вторжением Греции и вообще заявлять свои претензии на возрождение империи с присоединением тех территорий, которые никогда не подчинялись османам.

Но естественно, что в патриотично настроенных турецких СМИ об этом не скажут, но под позицию возвращения Крыма Украине подводится важная идеологическая основа, а именно поддержка прав и свобод своих «единокровников» – представителей крымско-татарского этноса, который якобы страдает под пятой «поработителей».

Примечательно, что Эрдоган как раз поддержал представителей сепаратистов и экстремистов, стремящихся дестабилизировать обстановку на полуострове.

Так, издание Kisadalga.net цитирует выступление Эрдогана по этому поводу:

«Обеспечение безопасности и благополучия наших крымскотатарских соотечественников, одного из коренных народов Крыма, также входит в число приоритетов Турции. Наши крымскотатарские соотечественники являются близкими последователями событий в Крыму. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить наше ожидание, что Нариман Джелал, первый вице-президент Меджлиса Крымскотатарского Народного Собрания, и его друзья, которые были задержаны после участия в первом саммите платформы в Киеве в прошлом году, воссоединятся со своими домами и семьями как можно скорее».

Собственно, это раскрывает скрытые претензии самой Анкары на Крым, тогда как рассуждения о правах местных татар и «территориальной целостности» Украины всего лишь необходимая и дежурная мантра для обоснования необходимости изъятия полуострова из состава России. При этом прослеживается желание турецкой верхушки опереться на ту часть крымско-татарских организаций, решивших поддержать киевский режим.

Понятно, что крымские татары лишь разменная монета для Эрдогана, но на крымской платформе она активно им была использована, в том числе, и для внутренних задач в самой Турции, чтобы объяснить соотечественникам, что всё что делается в деле противостояния России – это как раз на благо и в помощь единоверцам и «единокровникам».

Этим султан всех правоверных зарабатывает себе очки, но в тоже время в очередной раз показывается истинная сущность реваншистской турецкой верхушки, мечтающей о возрождении Османской империи.

Не случайно, что одно из популярных изданий Milliyet.com.tr привело именно данную цитату Эрдогана:

«Крымские татары, которые на протяжении всей истории подвергались большим страданиям, борются за справедливую жизнь за то, чтобы жить в мире на своей родине. Турция будет продолжать поддерживать украинское правительство и крымских татар в этом процессе».

Ну и как вишенка на торте практически все СМИ Турции разместили тезисы Эрдогана о необходимости заключения немедленного мира, естественно при посредническом участии Анкары, которая де единственная может этого добиться в Причерноморье. Очень это напоминает аллегорию с волком в овечьей шкуре, представляющийся всем эдаким миротворцем и медиатором.

Поэтому издание Trthaber.com даже вынесло эти слова Эрдогана в подзаголовок статьи:

«Мы полны решимости продолжать наши усилия по установлению мира, не сдаваясь». При этом дало и большую цитату президента, представив её как единственную конструктивную мысль на данной платформе.

«Мы достигли важных и конкретных успехов, таких как встреча министров иностранных дел, состоявшаяся в Анталье в марте, мирные переговоры, которые мы провели в Стамбуле после этого, и, наконец, соглашение, достигнутое по зерну. Во время моего визита во Львов 18 августа мы еще раз продемонстрировали такое отношение. Однако сохранение импульса и превращение его в постоянные результаты зависят от шагов, которые должны быть предприняты сторонами на пути к миру. Мы преисполнены решимости продолжать наши посреднические усилия в направлении установления мира, не сдаваясь и неустанно. Окончание войны и восстановление мира и стабильности Черноморского бассейна даст глубокий вдох не только региону, но и всему миру. С этими идеями я вновь заявляю о нашей поддержке территориальной целостности Украины, включая Крым, и желаю нашему региону как можно скорее восстановить климат мира», – цитирует издание.

И действительно, если абстрагироваться от всех пропагандистских штампов, Эрдоган оказался на мероприятии единственной фигурой, предлагающей компромисс, тогда как Зеленский, являющийся марионеткой США, отрицает саму возможность проведения каких-либо переговоров. К такому сценарию Анкары сейчас могли бы присоединиться даже некоторые колеблющиеся страны ЕС. И этим он пытается заработать среди них себе дешевый авторитет, показывая свою способность договариваться и общаться с самим Путиным.

Правда, от этого предложения турецкого президента также сквозит фарсом, так как переговоры на требованиях «территориальной целостности Украины, включая Крым», попросту невозможны, а сама вероятность заключения нового Минска-3 в самой России расценивалась бы как поражение или «похабный мир», который никому не нужен.

Поэтому и эти предложения надо рассматривать как голый популизм и желание подчеркнуть особую роль Турции на мировой арене.

В целом же выступление Эрдогана на заседании «Крымской платформы» еще раз показало всем на чьей стороне правящая элита Турции, а именно на стороне коллективного Запада. При этом в Анкаре надеются также до конца использовать киевский режим как фактор сдерживания России, а после заключения мирного соглашения уже уверенно поделив с Польшей те регионы, которые к тому моменту еще останутся у Киева.