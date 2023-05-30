Эрдоган лучше остальных, но только на время

Россия, в случае победы в Турции представителя оппозиции на президентских выборах, потеряла бы путь обхода антироссийских санкций и рынок сбыта атомной энергетики и газа. Однако наибольшую опасность представляет переход контроля над черноморскими проливами руководству НАТО.

В эфире «Первого севастопольского» генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков отметил, что при ином результате выборов в Турции, чем победа Эрдогана, о российской собственности в этой стране можно было забыть, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Именно Турция, кстати сказать, даже не Китай, является на сегодня главным путем обхода антироссийских санкций не только для бизнеса – наши граждане летают через Стамбул. И вот этот путь обхода антироссийских санкций прикрылся бы. Более того, Турция сама бы присоединилась к антироссийским санкциям, и огромное количество бизнес-проектов было бы заморожено, оборвано, и часть нашей собственности могла быть захвачена. Например, строящаяся АЭС «Аккую» могла быть захвачена, а мы построили, предполагали десятилетиями продавать электроэнергию, получать доход. То же самое «Турецкий поток-2» мог быть остановлен, газовый хаб, – отметил политолог. – Там суть газового хаба какая – мы поставляем в Турцию с небольшой скидкой газ, они за это ставят на него штампик, что он турецкий, и продают уже по всему миру как турецкий».

Кроме того, по словам Маркова, Турция с большой долей вероятности заблокировала бы движение российских судов через черноморские проливы, и вопреки конвенции Монтрё – дать «зеленый свет» кораблям НАТО.

«С высокой вероятностью при новой власти грубо бы нарушила конвенцию и запустила огромную флотилию стран НАТО, которые встали бы в Черном море и активно помогали воевать украинской армии, – уверен Марков. – Кроме того, большие объемы турецкого оружия пошли бы на Украину, а турецкий спецназ появился в театре боевых действий, тогда как турецкие спецслужбы начали бы поджигать наши мусульманские районы. В Крым, Севастополь отправились бы организовывать теракты. Поэтому последствия могли бы быть катастрофические».

Политолог, автор блога «Живов Z» Алексей Живов добавил, что турецким спецслужбам не пришлось бы куда-то ехать – достаточно активировать «спящие ячейки», и в Крыму пришлось бы «гоняться за бородатыми», как это делали на Кавказе 20 лет назад.

«Почему Путин поддерживает Эрдогана – потому что это из всех плохих вариантов самый хороший для нас вариант. Да, действительно, у нас с Турцией наладилась определённая экономическая интеграция, где-то она выгодная широким слоям населения, но в большинстве это, конечно, всё-таки элиты наши, которые там себе сделали запасной аэродром, у них там яхты, дома. То есть в Британию, США уже нельзя, а в Турцию можно. Еще Черногорию у них выбили как раз, и осталась только Турция, – подчеркнул он. – Турция у нас – это газовые, нефтяные истории и так далее. И в целом турки будут с нами сотрудничать, если им выгодно – у них такая позиция. А если бы пришел Кылычдароглу, то даже если бы было выгодно, они бы не стали с нами сотрудничать. То есть – это была Польша номер два, абсолютно, только Польша с проливом, который имеет колоссальные историческое, геополитическое, военное значение».

Живов напомнил, что Эрдоган строит канал «Стамбул», который должен соединить Мраморное и Черное моря, и на дублер Босфора конвенция Монтрё распространяться не будет, а его пропускная способность будет на треть выше, чем у естественного пролива.