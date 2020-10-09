Эрдоган манипулирует Варфоломеем, крепко взяв того за фаберже

09.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Турции Реджеп Эрдоган держит патриарха Варфоломей на коротком поводке и использует для раскачки религиозного фактора, влияя в пику России на политику православия.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» рассказал украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня с легкой руки Эрдогана существует давление на Россию в религиозном плане. Ни для кого, не секрет, что патриарх Варфоломей, Константинопольский патриарх или правильней говорить Стамбульский патриарх, он полностью зависим от государственной машины в Турции. Он государственный чиновник, соответственно, полностью зависим от государственной машины, более того в Турции неоднократно появлялся вопрос о его участии в попытке путча 2016 года, в том, что он принимал участие.

Очевидно, что на него существует досье, очевидно, что это досье может быть рано или поздно использовано, соответственно, это дополнительный фактор влияния на престарелого патриарха, благодаря которому дергают за определенные нитки.

Известно, что Госдеп США, в котором есть определенное лицо, Сэм Браунбэк, который отвечает за религиозные вопросы в госдепартаменте, он был одним из инициаторов томоса, который был предоставлен ПЦУ в позапрошлом году», – рассказал эксперт.

По его словам, Варфоломей не мог дать добро на одобрение американского плана создания раскольничьей ПЦУ без согласия Эрдогана.

«Точно так же, как без согласия Эрдогана он не мог пойти на те события в церковной жизни, которые происходят сейчас в Черногории, в Северной Македонии и так далее. То есть реально на сегодня Эрдоган влияет и на церковную политику, политику православия, и это такой себе троллинг Путина. Путин это понимает, но из тактических соображений не ссорился с Эрдоганом до последнего времени», – сказал Бондаренко.