Эрдоган может шантажировать США сделками с Китаем и Россией

01.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Турция может использовать для торгов с США будущее американской военной базы с ядерным вооружением Инджирлик.

Об этом в эфире интернет-канала Iton TV заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Эрдоган может закрыть базу Инджирлик – она ему не нужна. Эта база проблематична. Есть ещё пять баз в Европе, это шестая, на которых находится ядерное оружие. И в случае военного конфликта эта база будет уничтожена, как и всё вокруг.

Зачем это нужно Турции? В какой военный конфликт она хочет ввязываться, и способна ввязаться, с риском применения против неё ядерного оружия? Ведь Инджирлик не будут атаковать железными болванками – база с ядерным оружием будет уничтожаться термоядерным оружием», – сказал он.

Кедми считает, что с таким же успехом, как и с американцами, Реджеп Эрдоган может заключать сделки с Китаем или Россией.

«И если в Европе этого не понимают – он понимает. И он может это отменить – ему эта база не нужна. Деньги, которые он получает от американцев – гроши. Он завтра может пойти и заключить военное соглашение с Китаем на поставки вооружения, или с Россией. Вон о Су-57 они разговаривают», – добавил эксперт.