Эрдоган начал реализацию концепции «Великого Турана» – политолог

09.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган не ограничится включением в сферу своих интересов одного Азербайджана, аппетиты Анкары намного масштабнее.

Об этом в эфире YouTube-канала «UKRLIFE.TV» рассказал украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Эрдогана очень широкие аппетиты, очень большие аппетиты. Более того у Эрдогана существует концепция, которую он начал воплощать уже давно – концепция «Великого Турана», которая в свое время понравилась Нурсултану Назарбаеву. Концепция «Великого Турана» – это фактически геополитическое объединение, создание единого поля, геополитического поля тюрских народов.

Это не совсем новая Османская империя – это более широкое явление, потому что Османская Империя она включала в себя тюрский элемент, который доминировал, но в то же время она распространяла своё влияние на арабский мир, практически весь арабский мир под владычеством Османской империи, некоторые славянские народы, Палестина и так далее», – заявил политолог.

Он напомнил, что у Османской империи были конфликты с тюрскими народами, проживающими в Средней Азии, красноречивый пример тому противостояние между турками и Тамерланом в XV веке.

«Можно углубляться в историю, но что касается как раз данной ситуации, сегодня речь идет именно о взаимосвязи между тюрскими народами, между тюрскими государствами и создании некой системы коммуникации между этими тюрскими народами. А это, я еще раз повторяюсь, и Азербайджан, в котором существует концепция относительно Турции один народ – два государства. Так, одно время Азербайджан был одним из главных инвесторов в экономику Турции, и это стоит учитывать.

Это и Казахстан, и Кыргызстан, и Туркмения, и Узбекистан, то есть, это тюрские государства, которые основаны на языковой общности. Когда мы говорим о славянском мире, то здесь мы имеем в виду именно туранский мир – Великий Туран, создание единого поля коммуникаций, экономического поля, поля инфраструктуры и так далее», – объяснил Бондаренко.