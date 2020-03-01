Эрдоган накануне встречи с Путиным пошёл по лекалам Порошенко

01.03.2020, Москва, Михаил Рябов

Турецкая армия продолжает атаковать позиции сирийской армии в Идлибе накануне анонсированной на 5 марта встречи Режжепа Эрдогана и Владимира Путина. Наблюдатели полагают, что Анкара пытается получить козыри для переговоров, выбив сирийцев из населенных пунктов, которые были освобождены от протурецких боевиков в феврале.

Интересно, что турецкая пресса преподносит известие о грядущей поездке Эрдогана в Москву (его будут сопровождать руководители МИД и Минобороны) как дипломатическую победу, ведь ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что у Путина другие планы на 5 марта.

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«Хотя на самом деле данное явление свидетельствует о другом. На поклон к султану царь ехать отказался, а принять просителя у себя – пожалуйста. Но тут уже искусство интерпретации», – комментирует политолог Федор Лукьянов.

Всю минувшую ночь в Идлибе турки продолжали атаковать позиции сирийской армии, которой в последние дни приходится отступать, оставляя освбожденные в феврале населенные пункты. В Сети появились кадры, как протурецкие боевики на вновь захваченных территориях отрезают голову попавшему в плен сирийскому солдату, а солдаты ВС Турции избивают прикладами автоматов пленников.

«До встречи Эрдогана и Путина ситуация в Идлибе может сильно измениться, и договариваться будет особо не о чем. Работа турецких беспилотников фактически перерезала коммуникации в тылу наступающей сирийской группировки, и наступление остановилось. Теперь САА теряют населенные пункты, которые с таким задором брали несколько дней назад… сирийцы деморализованы», – пишет военкор Игорь Димитриев.

«На переговорах Путину уже возможно придется просить Эрдогана остановить наступление. А ведь вопрос на данный момент сводится к мелочи: сбить турецкие БПЛА!» – добавил он.

Власти Сирии сегодня официально закрыли воздушное пространство над страной, предупредив, что будут сбивать появившиеся в воздухе объекты как вражеские.

Около часа назад в Сети появились кадры сбитого самолёта над Идлибом. Турецкая сторона заявила, что это – одна из боевых единиц ВВС Сирии. Однако сирийцы утверждают, что речь, наоборот, идет о сбитом турецком беспилотнике.

Тем временем, в Анкаре получила продолжение вчерашняя история с нападением на жилища сотрудников российской медиа-группы RT. Как сообщила ее руководитель Маргарита Симоньян, речь идет о корреспондентах радиостанции Sputnik.

«В организованных группах людей, которые одновременно напали на квартиры трех наших сотрудников в Анкаре, было около десяти человек в каждой. Они кричали: «Турция для турок!», «Предатели!» и «Русские шпионы!»… Мы уже девять часов не можем связаться с нашими сотрудниками в Анкаре, после того, как они обратились в полицию с заявлениями против погромщиков-националистов, напавших на их квартиры», – сообщила Симоньян.

«По имеющейся информации, со вчерашнего вечера потерпевшие находятся в силовых структурах Турции. Ситуация осложняется тем, что с ними не удается установить связь. Призываем турецкие власти вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность представителям российских СМИ и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего», – говорится в заявлении МИД РФ.

«Турецкие власти в период обострения пошли по лекалам пана Порошенко и «дела Вышинского». В точности. Торговля журналистами – занятие неблагородное», – комментирует политолог Федор Лукьянов.