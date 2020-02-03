Эрдоган накануне встречи с Зеленским сделал антироссийское заявление

03.02.2020, Киев, Михаил Рябов

Турецкий президент Реджеп Эрдоган сегодня проведет переговоры в Киеве с Владимиром Зеленским. Ожидается участие в украинско-турецком бизнес-форуме и подписание двухсторонних документов, сообщает пресс-служба президента Украины. Ожидается, в частности, что Анкара предоставит 50 миллионов долларов финансовой помощи для нужд украинской армии, заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Визит Эрдогана пройдет на фоне сообщений из сирийской провинции Идлиб, где накануне Ччтверо турецких военнослужащих погибли и девять получили ранения. Анкара уже обвинила армию Сирии, которую поддерживает Россия, и пообещала возмездие.

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Официальный сайт Эрдогана уже сообщил, что одной из главных тем переговоров в Киеве станет положение крымских татар. При этом Анкара не признает воссоединения Крыма с Россией.

«Мы на всех платформах выступаем за целостность Украины. Мы не признавали и не признаем аннексию Крыма. Находясь в Киеве, мы в первую очередь обсудим положение крымских татар в Крыму», – цитирует президента Telegram-канал «Повестка дня Турции».