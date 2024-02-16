Эрдоган наладил в США массовое производство снарядов для ВСУ

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Посол США в Анкаре Джефф Флэйк похвалил Турцию за помощь в вооружении Украины.

В издании Deseret News он опубликовал статью, в которой говорит, что благодаря Турции, в Техасе работает оружейный завод, производящий артиллерийские боеприпасы, которые попадают впоследствии на Украину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К следующему году, благодаря американо-турецкому оборонному партнерству, примерно 30 процентов 155-миллиметровых снарядов, произведенных в США, будут поставляться с заводов в Техасе», – говорится в статье.

Флэйк также хвалит Турцию за участие в зерновой сделке и закрытие черноморских проливов:

«Турция решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины с момента первого вторжения России в Украину в 2014 году. Высокоэффективные беспилотные летательные аппараты, которые Турция продала Украине, подорвали стремление Москвы к широкомасштабному вторжению в 2022 году и продолжают подрывать военные усилия России».