Эрдоган намерен превратить российский Крым в Türkçe Kırım

01.10.2021 23:59 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Визит Эрдогана в Россию – это демонстрация многовекторности турецкого президента. Глава Турции зондирует почву для нанесения России вреда и параллельно выбивает от РФ максимальные уступки для своей страны.

Об этом всвоей колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Несмотря на то, что по итогу совместной встречи в Сочи и Владимир Путин, и Реджеп Тайип Эрдоган заявили о содержательности переговоров, назвать их историческими нельзя. Турция не стала другом или союзником Российской Федерации и никогда им не станет. Она – в одной связке с антироссийским коллективным Западом, и этим всё сказано.

Конечно, специфическое партнёрство имеет место. Так, к примеру, Турции выгодно «сотрудничество» с Россией: ей нужен и российский газ, и российские туристы, вносящие весомый вклад в поддержание турецкой экономики. Эрдоган не стесняется заигрывать с РФ.

Стоит вспомнить, что накануне приезда в Россию турецкий лидер заявлял, что США следует вывести армию из Ирака и Сирии по «афганскому сценарию». Такие заявления Эрдоган обосновывает мирными целями, маскируя свои геополитические аппетиты.

Интересно, что говоря об Америке, турецкий лидер ни слова не проронил о военном присутствии (в той же Сирии) своей «наставницы» – Великобритании. Последняя, вероятнее всего, дала добро Турции на усиление своего влияния на континенте.

Неоднократно говорил о том, что «фантомные боли» по Османской империи не дают Турции покоя. Не так давно Эрдоган публично «вспоминал» о том, что, по мнению историков, в границы Турции должны входить Кипр, Алеппо, Мосул, Эрбиль, Киркук, Батуми, Салоники, Варна, Западная Фракия и острова Эгейского моря.

Подобные «мнения» Эрдоган высказывает неспроста.

Задача Турции – латентно ослаблять Россию, под видом дружбы. И здесь уместно вспомнить слова Эрдогана, который тот не так давно произнёс на Ассамблее ООН:

«Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого не признаем».

Он демонстративно отказывается признавать российский Крым, выплясывая под дудку коллективного Запада. Кроме того, ни для кого не секрет, что Турция считает Крым турецким, и своё господство на полуострове она намерена вернуть. Можно ли назвать турецко-российские отношения дружескими?..

Чтобы отобрать у России Крым, по мнению Эрдогана, Россию надо сделать уязвимой. В этом вопросе турецкими козырями есть и будет Нагорный Карабах, Сирия, Украина и даже Афганистан.

Символично, что в день приезда турецкого главы к Путину в «незалежной» подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством обороны Украины и компанией Bayraktar Savunma по строительству и обустройству совместного учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации БПЛА, а также обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

Иными словами, Эрдоган продолжает подбрасывать дрова в огонь в Донбассе, который восьмой год пылает по велению украинских оккупационных властей. Зеленский успел откланяться Эрдогану за поддержку реализации этого проекта. Так что за один день глава Турции успел с Россией «упрочнить» дружбу, и подложить ей свинью. Ведь, не исключено, что в перспективе турецкие беспилотники с украинской территории будут долетать до России, устраивая провокации.

Такая вот у Эрдогана «дружба».

Не стоит забывать, что Турция – инструмент Британской Короны, поэтому Эрдоган продолжает глупые игры многих президентов в многовекторность, чтобы ослабить Россию и возродить Османскую империю.