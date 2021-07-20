Эрдоган намерен работать над признанием Косово в мире

20.07.2021, Белград, Алексей Топоров

В ходе визита на Северный Кипр президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет лоббировать признание Косово по всему миру.

Также турецкий лидер пообещал обсудить эту тему с другим мировым лоббистом независимости Косово – президентом США Джо Байденом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», во время визита в непризнанную мировым сообществом Турецкую Республику Северного Кипра Эрдоган в ходе общения с журналистами рассказал, что Анкара плотно работает над лоббированием отторгнутого от Сербии албанскими сепаратистами края.

«Мы пытаемся работать над увеличением признания Косово. Сейчас существует 114 когнитивных точек, и мы хотим, чтобы их число увеличивалось. И мы надеемся, что в этом году на заседании ООН, в ходе встречи, которую я проведу с Байденом, мы снова обсудим эту тему», – сказал президент Турции.

Также президента Турции спросили о возможности признания Азербайджаном Турецкой Республики Северного Кипра, которую на сегодняшний день не признала ни одна страна, кроме, собственно Турции:

«В этом (скором признании – ред.) нет никаких сомнений. Мы постоянно обсуждаем эту тему с моим братом Ильхамом Алиевым. Я надеюсь, что со временем отношения выйдут на более высокий уровень», – заявил Эрдоган.