Эрдоган направил Украине броневики, а России предложил односторонне прекратить огонь

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Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом состоялся сегодня.

«Затронута ситуация вокруг Украины. С российской стороны акцентирована деструктивная роль западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания. В свете обозначенной Реджепом Тайипом Эрдоганом готовности к турецкому посредничеству в целях политического урегулирования конфликта Владимир Путин вновь подтвердил открытость России к серьёзному диалогу – при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учёта новых территориальных реалий», – говорится в сообщении Кремля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того была затронута проблематика «зерновой сделки». Была подчёркнута «необходимость добросовестного комплексного подхода, подразумевающего устранение всех барьеров для российского экспорта».

Политолог Сергей Марков обращает внимание на то, что турецкой стороной разговор был изложен иначе.

«Эрдоган призвал Россию в одностороннем порядке прекратить боевые действия. Именно это вытекает из слов Эрдогана, что слова о мире должны быть подкреплены односторонним прекращением огня. Поскольку о мире говорит только Москва, а Киев и Вашингтон говорят только о войне, то получается, что военные действия должна, по мнению Эрдогана, прекратить только Россия? Это не реалистично. Моё мнение, пресс-служба не корректно передала содержание переговоров. И позже эта позиция будет скорректирована, исходя из принципа, что обе стороны должны прекратить боевые действия», – написал Марков в своем ТГ-канале.

Специализирующийся на Турции политолог Владимир Аватков, проанализировав сообщение Анкары о переговорах, трактует его так:

«Традиционно переведём с турецкого русского на русский: Турки ждут от нас уступок и нового видения урегулирования, потому что мы должны. Это же, кстати, касается и газового хаба, и курдов – турки хотят от нас «конкретных шагов». Почему мы всё и всем должны – остается неясным».

Сегодня эшелон с турецкими бронеавтомобилями BMC Kirpi для ВСУ был замечен в Румынии. Очевидцы насчитали чуть менее 50 машин. В ходе войны армия России уничтожила и захватила большое количество этих бронемашин.

«Продолжает поступать помощь от дорогого друга нашего президента. Вот только, почему-то, вовсе не Вооруженным силам РФ. Странно, правда? Мы им – «газовый хаб», ядерный реактор, «С-400» и толпы туристов с кучей инвестиций, а они – беспилотники и броневики «Украине», – возмущается бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.