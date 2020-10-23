Эрдоган настраивает Азербайджан на победный конец

23.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Камнем преткновения в урегулировании армяно-азербаджанского конфликта вокруг Нагорного Карабаха может стать позиция Турции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Известиям» заявил турецкий политолог Керим Хас.

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«Сейчас руководство Турции настаивает на военном решении конфликта в Карабахе, что не отвечает интересам России. Реджеп Тайип Эрдоган настраивает Баку так, чтобы они шли до победного конца», – сказал Хас.

Он добавил, что отправка турецкими властями в зону конфликта выходцев из разных регионов, в том числе из Сирии и Ливии — это дополнительный источник нестабильности.

В свою очередь заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин обращает внимание, что обострение конфликтов в горячих точках — явление общемировое, а не только постсоветского пространства.

«Основная причина для этого региона состоит в том, что не все бывшие союзные республики оказались готовы стать суверенными. Владимир Путин справедливо отметил, что распад СССР был мировой геополитической трагедией. Оказалось, что линии раздела проходят зачастую не по административным границам союзных республик, что и стало причиной создания таких горячих точек, как Карабах, Приднестровье, Абхазия и Донбасс», – считает Жарихин.

.Он отмечает, что зачастую конфликты подстрекаются извне, чтобы «создать проблемы на постсоветском пространстве для его ядра — России».