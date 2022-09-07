Эрдоган навязал Вучичу партию падающих Байрактаров

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Сербия планирует закупить у Турции беспилотные аппараты «Байрактар», сообщил президент Александр Вучич.

Он также отметил, что на эти летательные аппараты «в очереди стоят и другие», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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С таким заявлением глава государства выступил после встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, который прибыл в Белград с двухдневным визитом.

«Мы готовы увеличить бюджет и выделить несколько сотен миллионов евро вместо запланированных нескольких десятков», – сказал Вучич, добавив, что верит в их приобретение Сербией уже в следующем году.

Он также сообщил, что речь идет о совместных тренировках десантников.

Еще одним важным решением стало соглашение о пересечении границ двух государств по обычным удостоверениям личности.

«Сербия станет шестой страной, где поездки будут возможны только с удостоверением личности», – сказал Эрдоган.

Кроме того, сербский лидер озвучил и экономические задачи, стоящие перед двумя странами.

«Нам удалось поднять отношения между Турцией и Сербией на самый высокий уровень, а также наш экономический обмен. Я считаю, что мы находимся на правильном пути, чтобы достичь объема в пять миллиардов евро», – сказал Вучич.

Он добавил, что ему особенно приятно, что инвестиции из Турции продолжают поступать в Сербию и увеличиваются и в настоящее время в турецких компаниях в Сербии работает почти 10 000 человек.

Кроме того, Вучич заявил, что вскоре граждане Сербии смогут пользоваться дорогой Нови-Пазар-Тутин протяженностью 22 километра, которая из «дороги смерти» превратилась в современную трассу.

Он отметил важность завершения проектной документации дороги Пожега – Котроман, что позволит обеспечить тесную связь с Вышеградом в Боснии и Герцеговине. Он также надеется, что БиГ примет решение о начале строительства ветки дороги на Сараево, протяженностью около 107 километров.