Эрдоган обратился к Европе из Белграда. Украина приуныла

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Новости Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Белград поднял острый вопрос обеспечения Европы энергоресурсами и готовности к зиме, а также оценил отношения с Россией в связи с проводимой военной спецоперацией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Турция всегда проводила политику баланса между Россией и Украиной, и мы будем продолжать стремиться к сбалансированной политике. На Западе есть несколько стран, подход которых мы считаем неправильным. Существует политика, основанная на поощрении конфликта, и с ее помощью нельзя добиться результатов. Можете ли вы назвать победителя? Его нет, а проигравших много, люди гибнут», – заявил турецкий лидер.

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При этом он добавил, что не может сказать, что ни Украина, ни Россия не являются победителями.

«Мы проводили определенную политику и пытаемся понять, скоро ли закончится эта война, но я не вижу, чтобы это произошло скоро», – сказал Эрдоган.

Отвечая на вопрос о предупреждениях для Европы со стороны российского президента Владимира Путина о прекращении поставки энергоресурсов в случае введения ценовых ограничений на экспорт российской нефти и газа, он сказал, что Россию нельзя недооценивать.

«Россия прекратила поставки газа, и теперь вы задаетесь вопросом, как мы переживем зиму. Почему вы не подумали об этом раньше»? – сказал президент Турции, добавив, что надеется, что война, все-таки, закончится.

Глава Сербии Александр Вучич также высказался о сложившейся ситуации. На пресс-конференции с президентом Эрдоганом он сказал, что все ожидают холодной зимы.

«Я не мог увидеть всего из презентации Путина, но я бы определил ее так. Эта зима будет очень холодной для всех нас, а если вы внимательно прислушаетесь, то следующая – будет полярной для всей Европы», – подчеркнул он, передает Tanjug.

Вучич также сказал, что ему кажется, что никто не хочет завершения украинской войны.

«Боюсь, что все ждут поражения другой стороны, а не компромисса. Если вы действительно думаете, что легко победите Россию в военном отношении… Мы должны хорошо подготовиться к холодной и полярной зиме», — отметил он.