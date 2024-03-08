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Реджеп Эрдоган принял сегодня в Турции украинского военного преступника Владимира Зеленского и сделал ряд заявлений, которые можно трактовать как покушение на земли России.

В частности, Эрдоган упомянул о неких «крымских татарах, борющихся за восстановление территориальной целостности Украины». Под этим явно подразумеваются экстремисты из запрещенного в РФ крымско-татарского меджлиса, оспаривающие принадлежность Крыма к России и участвующие в незаконных вооруженных формированиях на стороне Киева.

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«Я подчеркнул территориальную целостность и независимость нашего стратегического партнера Украины. Региональные и глобальные последствия конфликта усиливаются», – сказал Эрдоган.

«Существование на Украине крымских татар является одним из важных факторов усиления дружбы между нашими странами. Крымские татары самоотверженно борются за восстановление территориальной целостности Украины. Я ещё раз благодарю президента за гарантирование прав нашим братьям, и его работу по усилению их автономного статуса. Мы тоже всегда поддерживали наших братьев крымских татар, и будем это делать дальше», – пообещал турецкий президент.

Таким образом, Эрдоган публично проигнорировал многочисленные сигналы крымского муфтията и крымско-татарской общественности в Симферополе, ранее неоднократно призывавшей Анкару отказаться от повторения тезисов киевской лживой пропаганды, а вместо этого прибыть в Крым на открытие Соборной мечети, чтобы убедиться в соблюдении прав мусульман полуострова.

В свою очередь, Зеленский подчеркнул, что передал Эрдогану некий список украинских граждан, которые были задержаны на территории России.

«Мы должны освободить их всех – и воинов, и гражданских, и тех, кто был захвачен в плен при защите своего народа, и тех, кто подвергается репрессиям только из-за того, кем она или она является – украинцы, крымские татары, все. У нас были обмены ещё до начала полномасштабного вторжения, нам удалось вернуть часть крымских татар. Но несколько человек в плену. И сегодня я не вижу ни у одного лидера мира возможности вернуть крымских татар. И сегодня я прибыл с обновлённым списком. Понимаете, в списке крымских татар становится больше, но, к сожалению, они не возвращаются домой. И здесь я рассчитываю на президента Эрдогана, думаю, он сможет это сделать. По крайней мере, он будет пробовать, он мне так сказал», – добавил Зеленский.

Отметим, упомянутые обмены до начала СВО касались как раз функционеров меджлиса, которые, прибыв на Украину, продолжили антироссийскую деятельность.

Несколько их подельников в Крыму были задержаны в последние месяцы, в частности, по обвинению в организации диверсий или шпионаже в пользу Киева.