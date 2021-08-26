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26.08.2021 12:18 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Севастополь, Турция, Украина
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Эрдоган отказался ехать на форум в Киев, но пригласил к себе севастопольского депутата

Новости УкраиныПрезидент Турции Реджеп Эрдоган, который отказался посещать организованный Киевом форум «Крымская платформа», послав вместо...

Президент Турции Реджеп Эрдоган, который отказался посещать организованный Киевом форум «Крымская платформа», послав вместо себя министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, в эти же дни организовал свое мероприятие – конгресс Союза муниципалитетов Турции.

Интересно, что гостем мероприятия стал депутат Законодательного собрания Севастополя Антон Пархоменко, который официально представлял российский регион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне подтвердили заявку на участие – я в электронной форме заполнял документ, и указал: «Севастополь. Россия, парламент Севастополя, депутат Законодательного собрания. Вот у меня значок здесь соответствующий депутатский. Для меня это очень важно, для всех нас, что совершенно спокойно можно принимать участие в международном мероприятии на территории Турецкой Республики», – заявил Пархоменко в эфире телеканала Первый Севастопольский.

При этом, депутат подчеркнул, что Эрдоган предпочел участвовать во внутреннем мероприятии, а не ехать на форум в Киев.

«Конечно же, крымская тема здесь не звучала. Я подчеркну, что это событие здесь имеет не политический характер, абсолютно утилитарный – это абсолютно правильно, на мой взгляд, абсолютно конструктивно. Я, тем не менее, слежу за новостями, слежу за тем, что происходит, и хотел бы прокомментировать те заявления, которые сейчас некоторые украинские политики допускают о том, что они недовольны тем, что не приехал лично президент Турецкой Республики почтить своим вниманием «Крымскую платформу», а приехал только министр иностранных дел.

Так вот: у Реджепа Тайипа Эрдогана был абсолютно веский повод не поехать туда, а быть у себя на родине, потому что здесь, в Анкаре, проходит вот такой форум регионов, который в этом году имеет тематику молодежи и направлен на роль молодежи в развитии общества. Поэтому как раз, конечно же, ему важно было здесь присутствовать», – резюмировал севастопольский политик.

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