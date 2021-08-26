Эрдоган отказался ехать на форум в Киев, но пригласил к себе севастопольского депутата

26.08.2021 12:18 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Турции Реджеп Эрдоган, который отказался посещать организованный Киевом форум «Крымская платформа», послав вместо себя министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, в эти же дни организовал свое мероприятие – конгресс Союза муниципалитетов Турции.

Интересно, что гостем мероприятия стал депутат Законодательного собрания Севастополя Антон Пархоменко, который официально представлял российский регион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне подтвердили заявку на участие – я в электронной форме заполнял документ, и указал: «Севастополь. Россия, парламент Севастополя, депутат Законодательного собрания. Вот у меня значок здесь соответствующий депутатский. Для меня это очень важно, для всех нас, что совершенно спокойно можно принимать участие в международном мероприятии на территории Турецкой Республики», – заявил Пархоменко в эфире телеканала Первый Севастопольский.

При этом, депутат подчеркнул, что Эрдоган предпочел участвовать во внутреннем мероприятии, а не ехать на форум в Киев.

«Конечно же, крымская тема здесь не звучала. Я подчеркну, что это событие здесь имеет не политический характер, абсолютно утилитарный – это абсолютно правильно, на мой взгляд, абсолютно конструктивно. Я, тем не менее, слежу за новостями, слежу за тем, что происходит, и хотел бы прокомментировать те заявления, которые сейчас некоторые украинские политики допускают о том, что они недовольны тем, что не приехал лично президент Турецкой Республики почтить своим вниманием «Крымскую платформу», а приехал только министр иностранных дел.

Так вот: у Реджепа Тайипа Эрдогана был абсолютно веский повод не поехать туда, а быть у себя на родине, потому что здесь, в Анкаре, проходит вот такой форум регионов, который в этом году имеет тематику молодежи и направлен на роль молодежи в развитии общества. Поэтому как раз, конечно же, ему важно было здесь присутствовать», – резюмировал севастопольский политик.