Эрдоган перед выбором: Двуличие Анкары становится запредельным

26.04.2021, Москва, Александр Ростовцев

Новости Украины

Где-то неделю назад в программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1» был показан сюжет, в котором рассказывалось о российских дронах «Ланцет» – новейших барражирующих боеприпасах, способных действовать поодиночке и в стае, уничтожать воздушные и наземные цели. В сюжете прозвучал термин «воздушное минирование».

«Ланцет», разработанный и производимый компанией ZALA Aero, входящей в группу компаний «Калашников», уже поступил на вооружение российской армии и прошёл успешное боевое испытание в Сирии, уничтожив движущийся джип и пулемётную точку.

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убийца дронов БПЛА «Ланцет»

«Вести недели» показали компьютерную презентацию, дающую представление, каким образом барражирующие «Ланцеты» будут уничтожать воздушные цели класса БПЛА. В объекте атаки российских дронов легко угадывался турецкий БПЛА «Байрактар ТВ2».

По заверениям представителей ZALA Aero, «Ланцеты» могут легко перехватывать турецкие ударные беспилотники, поскольку их скорость вдвое выше.

Несмотря на тот факт, что «Байрактары» неоднократно уничтожались российскими средствами ПВО в Сирии, и ещё шесть единиц сбиты в небе Нагорного Карабаха, в Турции сильно обиделись, вырезав ролик о «Ланцетах» и отдельно разместив его на одном из турецких каналов YouTube.

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В турецкой прессе оперативно разместили отзывы местных военных экспертов, заявивших, будто «Россия травмирована существованием «Байрактаров» и поэтому таким образом реагирует».

Вскоре подоспел и ответный удар: турки по-быстрому слепили компьютерный ролик, в котором перспективный тяжёлый ударный дрон-беспилотник AKINCI поражает «умной» бомбой МАМ-Т цель, напоминающую российский ЗРПК «Панцирь-С1» в пустынной местности.

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Политическая верхушка Турции быстро смекнула, что сюжет «Ланцет» VS «Байрактар» вышел не случайно и вызван недовольством Москвы продажей турками ударных БПЛА Украине.

По этому поводу состоялось публичное заявление главы турецкого МИД Чавушоглу, который в примирительных интонациях заявил, будто сделка не направлена против России, и его страна не делает разницы между Москвой и Киевом. А если у Кремля есть необходимость купить вооружения турецкого производства, включая «Байрактары», то этот вопрос можно обсудить. Мол, ничего личного – просто бизнес. «Когда есть спрос, мы стараемся его удовлетворить», – подытожил глава внешнеполитического ведомства Турции.

Байрактар для ВСУ

Российские военные эксперты, обсудив сложившуюся ситуацию, пришли к выводу, что применение «Байрактаров» в Нагорном Карабахе вызвало у турецкого руководства типичное головокружение от успехов. При несомненных плюсах тяжёлых ударных турецких БПЛА, у них имеются и несомненные минусы: зависимость в импортных поставках критических узлов беспилотников, а также применение их в боевых операциях в условиях низкой активностью ПВО.

В Сирии, где российские военные используют для борьбы с дронами «Панцири» и средства радиоэлектронного подавления, «Байрактары» и прочие БПЛА сыплются как милые, а единственный сирийский «Панцирь», уничтоженный израильской ракетой, полностью расстрелял боезапас и не мог обороняться.

Обломки сбитого в Нагорном Карабахе БПЛА «Байрактар» В Сирии ЗПРК «Панцирь С1», отразивший одновременную атаку шести «Байрактаров». Все БПЛА были сбиты.

Кроме того, Россия – не Украина и не Турция – способна самостоятельно разрабатывать и строить перспективные боевые системы. А вот что напрягает Россию, так это украино-турецкое военное сотрудничество, от которого в Киеве, не скрывая, ждут перелома войны в Донбассе и даже всерьёз поговаривают о «чудо-оружии» для «деоккупации» Крыма.

перспективный российский ударный БПЛА

Ситуация складывается весьма интересная. Турция приобрела у России, испытала и поставила на вооружение ЗРК С-400 и в настоящее время ведёт переговоры о закупках истребителей Су-35 и Су-57. Вопрос о приобретении современной боевой авиации стоит перед Анкарой достаточно остро, поскольку на днях администрация Байдена, отчаявшись убедить Эрдогана вернуть России С-400 и взамен купить «Пэтриоты», официально исключила турок из консорциума по совместной разработке истребителя пятого поколения F-35.

Теперь турецкое руководство поставлено перед сложным выбором – твёрдо выбрать сторону для дальнейшего сотрудничества, поскольку двуличие Анкары становится запредельным. Пусть даже «Байрактары», как считается, поставлены Киеву под влиянием Вашингтона.

С учётом признания Байденом резни армян геноцидом, отношения Турции с Западом рискуют быть испорчены на долгие годы. И на здоровье.

Кроме перспективы «немножечко заработать», военное сотрудничество с Украиной не несёт никаких выгод Турции. Все её попытки разжиться остатками интеллектуальной собственности украинского авиапрома и танкостроения ни к чему не привели – дорогу перешли китайцы. В портфеле технического сотрудничества двух стран более нет ничего ценного.

С Россией у Турции уже намечено множество совместных проектов, включая поставки боевой авиации, систем ПВО (ахиллесова пята турецкой армии) и даже сотрудничество в космической отрасли. В Москве надеялись, что администрация Эрдогана, учтя все обстоятельства, станет проводить более дружелюбную политику. Но горбатого, судя по всему, только могила исправит. Гражданин султан желает маневрировать между центрами силы, выстраивая собственную игру и вклиниваясь в постсоветское пространство, заступая за красную линию, о чём предупреждал Путин в президентском послании.

В Кремле прозрачно давали понять: Эрдоган нам не друг и не союзник, а ситуационный партнёр, с которым необходимо общаться для решения ряда кризисных моментов. В настоящий момент турецкая политика прёт по инерции напропалую и даже не пытается сбавлять обороты.

Ряд наблюдателей приходит к выводу, что Анкара с «Байрактарами» для Киева сама себя загнала в ловушку, и российско-турецкое военно-техническое сотрудничество будет прекращено. Станет ли для Турции перспектива оказаться в полном политическом вакууме стоп-сигналом или только подстегнёт амбиции её руководства, покажет время.