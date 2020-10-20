Эрдоган почтил память виновника кровавой бойни в Югославии

20.10.2020, Белград, Алексей Топоров

В 17-ю годовщину смерти лидера бошнякских сепаратистов и исламистов Алии Изетбеговича президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган сделал в его честь эмоциональную запись в твиттере, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эрдоган опубликовал в своем твиттере фотографию покойного Изетбеговича, подписав ее «С благодарностью, уважением и печалью». А также фразой: «Жизнь – это игра, которую никто не может выиграть, кроме тех, кто верит и делает добрые дела».

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Список «добрых дел» Алии Изетбеговича таков: работа вербовщиком бошнякской молодежи для дивизии СС «Ханджар»; труд «Исламская декларация», в которой было сказано о том, что «не может быть ни мира, ни сосуществования между исламским вероисповеданием и неисламскими политическими институтами власти»; труд «Ислам между Востоком и Западом», о необходимости создания Всемирного халифата; создание бошнякской сепаратистской Партии демократического действия, подразделений боевиков «Патриотическая лига» и «Зеленые береты»; отказ подписывать компромиссный план португальского дипломата Жозе Кутильеро о разделении Боснии и Герцеговины на этнические кантоны; многочисленные кровавые провокации – такие как расстрел выходящей из Сараево колонны армии Югославии; приглашение в Боснию джихадистов-головорезов со всего мира.

«Мусульмане сознательно вызывали нехватку газа и электричества в Сараеве, а снайперы стреляли по монтерам, ремонтирующим линии электропередач, обвиняя в этом сербов, — говорил выступавший на процессе по делу сербского генерала Ратко Младича сотрудник миссии ООН Дэвид Харланд. — Боснийское руководство полагало, что подобные действия будут полезны для провоцирования западного военного вмешательства. Изетбегович лично сказал мне, что населению не должно быть позволено выйти из Сараево».

Сегодня в сараевской мэрии состоялась торжественная академия, организованная музеем Алии Изетбеговича. До этого к могиле идеолога панисламизма и бошнякского сепаратизма в Ковачах, которую взрывали неизвестные в 2006 году, официальные делегации возложили цветы.

Негласно управляемая сыном Алии – Бакиром Изетбеговичем , Федерация (бошнякско-хорватская) БиГ является последовательным союзником Турции, поддерживая Анкару во всех спорных и конфликтных международных ситуациях.