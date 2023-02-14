Эрдоган почуял смертельную опасность и устремился к России – Подоляка

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Анкара прекратила военную поддержку Киева, потому что решила, что сотрудничать с Россией выгодней, чем с Западом.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель Юрий Подоляка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последнее время «Байрактаров» на фронте нет. Турецкое руководство решило, что ссориться с российским государством для них хуже, чем с Украиной. Тем более, что в самой Турции проблем очень много. Сейчас, по сути, на кону стоит жизнь действующего президента Реджепа Эрдогана. Если он проиграет выборы, то вполне может проиграть и свободу, и даже голову. А без помощи России выиграть эти выборы он, очевидно, не может», – сказал Подоляка.

По его мнению, Эрдоган вынужден сейчас договариваться с Россией чтобы спастись от очередного переворота.

«В 2016-м вопрос же стоял так. Была попытка госпереворота, и планировали его убить. Заказчик в этом случае будет тем же самым, он находится за океаном. А исполнители могут быть другими, потому что после 2016 года в Турции была серьёзная политическая зачистка. И все понимают, что если Эрдоган выиграет эти выборы, будет попытка раскачать страну. Будет очередная цветная революция, все к этому готовятся», – подытожил обозреватель.