Эрдоган почуял смертельную опасность и устремился к России – Подоляка

Владимир Гладков.  
14.02.2023 10:00
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Турция, Украина


Анкара прекратила военную поддержку Киева, потому что решила, что сотрудничать с Россией выгодней, чем с Западом.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель Юрий Подоляка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Анкара прекратила военную поддержку Киева, потому что решила, что сотрудничать с Россией выгодней, чем...

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«В последнее время «Байрактаров» на фронте нет. Турецкое руководство решило, что ссориться с российским государством для них хуже, чем с Украиной. Тем более, что в самой Турции проблем очень много.

Сейчас, по сути, на кону стоит жизнь действующего президента Реджепа Эрдогана. Если он проиграет выборы, то вполне может проиграть и свободу, и даже голову. А без помощи России выиграть эти выборы он, очевидно, не может», – сказал Подоляка.

По его мнению, Эрдоган вынужден сейчас договариваться с Россией чтобы спастись от очередного переворота.

«В 2016-м вопрос же стоял так. Была попытка госпереворота, и планировали его убить. Заказчик в этом случае будет тем же самым, он находится за океаном. А исполнители могут быть другими, потому что после 2016 года в Турции была серьёзная политическая зачистка.

И все понимают, что если Эрдоган выиграет эти выборы, будет попытка раскачать страну. Будет очередная цветная революция, все к этому готовятся», – подытожил обозреватель.

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