Эрдоган почуял смертельную опасность и устремился к России – Подоляка
Анкара прекратила военную поддержку Киева, потому что решила, что сотрудничать с Россией выгодней, чем с Западом.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель Юрий Подоляка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«В последнее время «Байрактаров» на фронте нет. Турецкое руководство решило, что ссориться с российским государством для них хуже, чем с Украиной. Тем более, что в самой Турции проблем очень много.
Сейчас, по сути, на кону стоит жизнь действующего президента Реджепа Эрдогана. Если он проиграет выборы, то вполне может проиграть и свободу, и даже голову. А без помощи России выиграть эти выборы он, очевидно, не может», – сказал Подоляка.
По его мнению, Эрдоган вынужден сейчас договариваться с Россией чтобы спастись от очередного переворота.
«В 2016-м вопрос же стоял так. Была попытка госпереворота, и планировали его убить. Заказчик в этом случае будет тем же самым, он находится за океаном. А исполнители могут быть другими, потому что после 2016 года в Турции была серьёзная политическая зачистка.
И все понимают, что если Эрдоган выиграет эти выборы, будет попытка раскачать страну. Будет очередная цветная революция, все к этому готовятся», – подытожил обозреватель.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.