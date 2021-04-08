Эрдоган подписался под территориальными претензиями к России

11.04.2021, Москва, Михаил Рябов

Новости Украины

Турецкий президент Реджеп Эрдоган в очередной раз заявил о непризнании воссоединения Крыма с Россией. Об этом он сказал во время визита Владимира Зеленского в Турцию.

«Мы еще раз подтвердили наш основной принцип непризнания незаконной аннексии Крыма. Мы также сообщили о своей поддержке Крымской платформы, которая призвана объединить земли Украины», – сказал Эрдоган.

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По итогам переговоров подписана декларация, где стороны обещают «продолжать координировать шаги, направленные на восстановление территориальной целостности Украины, …в частности на деоккупацию АР Крым и города Севастополя, а также территорий в Донецкой и Луганской областях».

Турция также пообещала выделить деньги на строительство жилья для выехавших на Украину крымских татар – по 200 квартир в Николаеве и Херсоне, а также еще 100 квартир в Киеве.