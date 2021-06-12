Эрдоган подсказал Лукашенко, как отомстить Евросоюзу

12.06.2021, Москва, Елена Острякова

Количество нелегальных мигрантов, прибывающих с территории Белоруссии, значительно выросло в Литве и Польше. В Литве ежедневно задерживают от 8 до 10 человек. Там уже начали строить палаточный городок на 350 человек вблизи Центра регистрации иностранцев в Пабраде.

Власти Польши и Литвы уже обвинили Белоруссию в том, что она провоцирует наплыв мигрантов.

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Белорусский политолог Игорь Тышкевич считает, что это лишь отчасти правда. Действительно раньше Белоруссия тщательней охраняла границу и не особенно щедро открывала визы людям из Сирии и Афганистана. За это Евросоюз ей выплачивал в порядке технической помощи порядка 10 млн долларов в год.

Но поступления прекратились после событий Беломайдана и непризнания ЕС победы Александра Лукашенко на выборах.

Как следствие, количество беженцев увеличилось. И дело даже не в том, что им стало легче получить визу. Тышкевич считает, что сработало «сарафанное радио». Когда первые группы беспрепятственно прошли через границу, которую охранят уже не так тщательно, они отзвонились домой и сообщали о новом коридоре в Евросоюз.

Тышкевич считает, что Лукашенко подсказал этот хитрый ход президент Турции Реджеп Эрдоган, который успешно шантажировал ЕС сирийскими беженцами. «Режим не препятствования» увеличил поток мигрантов в 2-3 раза.

В условиях авиабойкота, который устроил Евросоюз Белоруссии по надуманному поводу, выдача виз мигрантов дает возможность восполнить отмену рейсов в Европу, рейсами в восточные страны.

«Раньше была очень интересная лазейка, благодаря которой большинство этих товарищей отправляли назад в Беларусь. В международном праве есть такое понятие – безопасная страна транзита. Если человек прибыл на твою территорию из безопасной страны, ты имеешь право отказать в убежище. Раньше с Беларусью это правило работало, но в 2020 году ситуация изменилась. Учитывая обвинения в массовом нарушении прав человека, если сейчас такому мигранту отказывают, то, связавшись с более или менее квалифицированным адвокатом, он может этот отказ успешно опротестовать в суде. Причем, в качестве доказательной базы он будет использовать резолюции Европарламента и заявления отдельных европейских чиновников. Вы же говорите, что в этой стране страшно. Куда ж вы меня отсылаете?» – сказал Тышкевич.

Он прогнозирует, что в ближайшее время в только Литву прибудет, самое меньшее, тысяча-полторы мигрантов. А всего через Белоруссию будет пробиваться в ЕС 400-500 человек в месяц. Через два-три года В Литве может быть уже 23-24 тыс мигрантов.